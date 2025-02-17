В белгородской ФСБ раскрыли подробности обвинений против Россинской*

Posted 17 февраля, 14:16
Published 17 февраля, 14:16
Modified 18 февраля, 06:48
Updated 18 февраля, 06:48
В Белгороде возбудили уголовное дело против девушки 1995 года рождения. Её среди прочего обвиняют в госизмене.
По версии УФСБ России по Белгородской области, девушка оказывала финансовую поддержку украинским военизированным структурам, признанным террористическими на территории РФ.
Следствие установило, что обвиняемая организовала сбор денег якобы для беженцев, но средства направлялись на нужды ВСУ. В январе 2024 года против неё уже возбуждали дело по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности») и статье 280.4 УК РФ («Публичные призывы к деятельности против безопасности государства»). Причиной стали публикации в запрещённой в России соцсети.
Суд арестовал подозреваемую. Ей грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
В ФСБ не назвали имя фигурантки дел. Однако по всем указанным статьям подходит Надежда Россинская*. Ранее её обвинили в госизмене, финансировании терроризма и призывах к действиям против безопасности РФ. По версии следствия, она организовала сбор средств для ВСУ под видом гуманитарной помощи. Сама обвиняемая отвергает причастность к этим действиям. Суд продлил её арест как минимум до 31 марта.
* Надежда Россинская внесена в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.