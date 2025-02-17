В белгородской ФСБ раскрыли подробности обвинений против Россинской*

В ФСБ не назвали имя фигурантки дел. Однако по всем указанным статьям подходит Надежда Россинская*. Ранее её обвинили в госизмене, финансировании терроризма и призывах к действиям против безопасности РФ. По версии следствия, она организовала сбор средств для ВСУ под видом гуманитарной помощи. Сама обвиняемая отвергает причастность к этим действиям. Суд продлил её арест как минимум до 31 марта.