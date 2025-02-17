bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 февраля, 14:16

Published 17 февраля, 14:16

Modified 18 февраля, 06:48

Updated 18 февраля, 06:48

Белгородку арестовали по подозрению в госизмене

В белгородской ФСБ раскрыли подробности обвинений против Россинской*

17 февраля 2025, 14:16
Фото: 1MI. Белгородку арестовали по подозрению в госизмене

Волонтёра Россинскую* в Белгороде обвинили в госизмене

Сюжет
Новости Белгорода
По версии следствия, девушка финансировала ВСУ и призывала к действиям против РФ. Ей грозит до 20 лет тюрьмы.

В Белгороде возбудили уголовное дело против девушки 1995 года рождения. Её среди прочего обвиняют в госизмене.

По версии УФСБ России по Белгородской области, девушка оказывала финансовую поддержку украинским военизированным структурам, признанным террористическими на территории РФ.

Следствие установило, что обвиняемая организовала сбор денег якобы для беженцев, но средства направлялись на нужды ВСУ. В январе 2024 года против неё уже возбуждали дело по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности») и статье 280.4 УК РФ («Публичные призывы к деятельности против безопасности государства»). Причиной стали публикации в запрещённой в России соцсети.

Суд арестовал подозреваемую. Ей грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

В ФСБ не назвали имя фигурантки дел. Однако по всем указанным статьям подходит Надежда Россинская*. Ранее её обвинили в госизмене, финансировании терроризма и призывах к действиям против безопасности РФ. По версии следствия, она организовала сбор средств для ВСУ под видом гуманитарной помощи. Сама обвиняемая отвергает причастность к этим действиям. Суд продлил её арест как минимум до 31 марта.

* Надежда Россинская внесена в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Был против СВО и помогал ВСУ: в Белгороде вынесли приговор за госизмену
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородскую волонтёрку, обвиняемую в призывах к экстремизму, снова оставили в СИЗОСуд продлил арест волонтёрки, задержанной по подозрению в призывах против РФБелгородке Надежде Россинской* предъявили обвинение в госизмене
#Анна Селищева#Происшествия#Арест#Новости Белгорода#Белгород#Госизмена
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика