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Posted 17 февраля, 13:05

Published 17 февраля, 13:05

Modified 17 февраля, 13:05

Updated 17 февраля, 13:05

Центр досуга в Белгороде

В Белгороде «перезагрузят» одно из учреждений

17 февраля 2025, 13:05
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова. Центр досуга в Белгороде

Центр досуга в Белгороде капитально отремонтируют

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Новости Белгорода
Центр досуга на Ватутина в Белгороде ждёт капитальный ремонт. На это планировали потратить 16 млн.

В Белгороде капитально отремонтируют центр досуга на улице Ватутина, 2а. Это единственное учреждение такого формата в микрорайоне. Здесь работают творческие студии, клуб для пожилых, проходят мероприятия.

Планируют обновление здания и расширение направлений: студии для детей, подростковая зона, кафе, клуб книголюбов и кинолюбителей. Уделят внимание семейным активностям — киносеансам, квестам, праздникам. Концепцию доработают и представят на согласование, сообщил мэр Валентин Демидов.

По данным сайта госзакупок, на ремонт готовы были потратить 16 млн, но определение поставщика отменили

Центр досуга в Белгороде
Центр досуга в Белгороде
Центр досуга в Белгороде
Центр досуга в Белгороде
Центр досуга в Белгороде. Фото: Telegram-канал Валентина Демидова

Напомним, что в Белгороде обновят сразу несколько скверов: Комсомольский, на бульваре 1-го Салюта и территорию возле храма Почаевской иконы Божьей матери. Общая стоимость проектов — более 100 млн рублей.

В Белгороде изменится ещё один сквер: как он будет выглядеть?
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#Анна Селищева#Город#Ремонт#Новости Белгорода#Белгород
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