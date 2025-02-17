В Белгороде «перезагрузят» одно из учреждений

Posted 17 февраля, 13:05
Published 17 февраля, 13:05
Modified 17 февраля, 13:05
Updated 17 февраля, 13:05
В Белгороде капитально отремонтируют центр досуга на улице Ватутина, 2а. Это единственное учреждение такого формата в микрорайоне. Здесь работают творческие студии, клуб для пожилых, проходят мероприятия.
Планируют обновление здания и расширение направлений: студии для детей, подростковая зона, кафе, клуб книголюбов и кинолюбителей. Уделят внимание семейным активностям — киносеансам, квестам, праздникам. Концепцию доработают и представят на согласование, сообщил мэр Валентин Демидов.
По данным сайта госзакупок, на ремонт готовы были потратить 16 млн, но определение поставщика отменили
Напомним, что в Белгороде обновят сразу несколько скверов: Комсомольский, на бульваре 1-го Салюта и территорию возле храма Почаевской иконы Божьей матери. Общая стоимость проектов — более 100 млн рублей.