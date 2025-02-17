Ученые выявили неожиданный побочный эффект в препаратах от ожирения

Posted 17 февраля, 15:56
Published 17 февраля, 15:56
Modified 17 февраля, 15:56
Updated 17 февраля, 15:56
Это открытие сделали американские исследователи, проанализировав истории болезни пациентов и проведя эксперименты на животных, пишет 56orb.ru.
Некоторые испытуемые сообщали о снижении тяги к пагубным привычкам.
В настоящее время ученые приступили ко второй фазе клинических исследований, целью которых является выяснение эффективности семаглутида в помощи пациентам с алкогольной и наркотической зависимостями.
Как сообщает авторитетный научный журнал Science, «надежды велики». Исследователям предстоит разобраться в механизмах действия этих препаратов против зависимостей и установить, какие пациенты могут извлечь из этого наибольшую выгоду.
В настоящее время семаглутид доступен под брендами Ozempic и Wegovy, а в России его можно найти под названием «Велгия». Этот препарат предназначен для людей, страдающих от избыточного веса, и производится компанией «Промомед».
Поиски новых средств для борьбы с зависимостями ведутся уже долгое время. Некоторые из имеющихся на рынке препаратов получили одобрение, но они не всегда эффективны для всех пациентов. Фармацевтические компании также считают, что вложения в подобные исследования не оправданы, поскольку люди с зависимостями часто не готовы рассматривать предлагаемые варианты лечения, сами курильщики иногда признаются, что им нравится курить.
Ситуация поменяется, когда тяга к никотину или алкоголю будет пропадать сама собой вследствие приема препарата, помогающего при ожирении, поскольку избыточный вес большинство людей воспринимает как проблему.
Таким образом, если лекарства на основе семаглутида будут разрешены для лечения зависимостей, это может стать решением сразу нескольких проблем для ряда пациентов.