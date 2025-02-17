Ученые выявили неожиданный побочный эффект в препаратах от ожирения

Поиски новых средств для борьбы с зависимостями ведутся уже долгое время. Некоторые из имеющихся на рынке препаратов получили одобрение, но они не всегда эффективны для всех пациентов. Фармацевтические компании также считают, что вложения в подобные исследования не оправданы, поскольку люди с зависимостями часто не готовы рассматривать предлагаемые варианты лечения, сами курильщики иногда признаются, что им нравится курить.