Трамп и Путин скоро встретятся, а прекращение огня возможно в апреле? Что пишут СМИ

Posted 17 февраля, 08:42
Published 17 февраля, 08:42
Modified 17 февраля, 09:46
Updated 17 февраля, 09:46
Вчера, 16 февраля, стало известно, что президент США Дональд Трамп планирует за два месяца, до 20 апреля, добиться прекращения огня на Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Помочь в этом якобы должны грядущие переговоры в Саудовской Аравии. Предварительно, встреча состоится уже на этой неделе — в Эр-Рияде во вторник, 18 числа. Дату озвучил «Коммерсант».
В то же время некоторые чиновники считают, что планы на это мероприятие слишком нереалистичные, и с большей вероятностью прекращения огня на Украине можно будет достичь только к концу текущего года.
Интересно и то, что на переговорах в Саудовской Аравии будут присутствовать представители только России и США. Украинскую делегацию американские чиновники решили не приглашать.
Такое решение объяснили тем, что отдельные встречи хотят провести как с Москвой, так и с Киевом. А уже после них будут планировать общие переговоры, на которых будут присутствовать все стороны.
Таким образом США хотят показать лояльность к обеим сторонам конфликта.
Со стороны Америки в Саудовской Аравии могут присутствовать госсекретарь Марк Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
С российской стороны известно только о возможном приезде главы МИД Сергея Лаврова. Также ходили слухи об участии помощника президента Юрия Ушакова и директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина. Однако официальной информации пока не было.
Обновлено в 12:43: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Лавров и Ушаков вылетают в Эр-Рияд. Завтра делегации могут обсудить возможные переговоры по Украине, организацию встречи президентов России и США.
По словам американского президента, его встреча с Владимиром Путиным должна состояться уже «очень скоро». Точные сроки он не назвал, однако заверил, что Владимира Зеленского тоже вовлекут в их участие.
Он также заявил, что глава РФ сам хочет остановить боевые действия на Украине, и заключил, что даже немного не верит в желание России устроить войну с НАТО.
Ранее Дональд Трамп обещал закончить спецоперацию на сопредельном с Россией государстве за сутки. После его повторного вступления на должность президента США он сместил сроки, увеличив их до ста дней.
Однако тогда всё находилось только на стадии обсуждений и к реальным действиям не переходило. Но 14 февраля американский президент решил анонсировать первую встречу для обсуждения конфликта.
При этом многие опрошенные белгородцы не верили в реальную остановку СВО за 100 дней. Как они относятся к новым заявлениям Трампа, пока не известно.