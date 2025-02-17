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Posted 17 февраля, 08:42

Published 17 февраля, 08:42

Modified 17 февраля, 09:46

Updated 17 февраля, 09:46

Президент РФ Владимир Путин

Трамп и Путин скоро встретятся, а прекращение огня возможно в апреле? Что пишут СМИ

17 февраля 2025, 08:42
Фото: 1MI. Президент РФ Владимир Путин

«Коммерсант»: переговоры России и США по Украине могут пройти 18 февраля

Сюжет
СВО
В рамках встречи планируется обсудить мирные переговоры. Кроме того, зарубежные СМИ опубликовали дату, к которой администрация Трампа намерена добиться прекращения огня.

Что известно о грядущих переговорах?

Вчера, 16 февраля, стало известно, что президент США Дональд Трамп планирует за два месяца, до 20 апреля, добиться прекращения огня на Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Помочь в этом якобы должны грядущие переговоры в Саудовской Аравии. Предварительно, встреча состоится уже на этой неделе — в Эр-Рияде во вторник, 18 числа. Дату озвучил «Коммерсант».

В то же время некоторые чиновники считают, что планы на это мероприятие слишком нереалистичные, и с большей вероятностью прекращения огня на Украине можно будет достичь только к концу текущего года.

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Кто будет?

Интересно и то, что на переговорах в Саудовской Аравии будут присутствовать представители только России и США. Украинскую делегацию американские чиновники решили не приглашать.

Такое решение объяснили тем, что отдельные встречи хотят провести как с Москвой, так и с Киевом. А уже после них будут планировать общие переговоры, на которых будут присутствовать все стороны.

Таким образом США хотят показать лояльность к обеим сторонам конфликта.

Со стороны Америки в Саудовской Аравии могут присутствовать госсекретарь Марк Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

С российской стороны известно только о возможном приезде главы МИД Сергея Лаврова. Также ходили слухи об участии помощника президента Юрия Ушакова и директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина. Однако официальной информации пока не было.

Обновлено в 12:43: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Лавров и Ушаков вылетают в Эр-Рияд. Завтра делегации могут обсудить возможные переговоры по Украине, организацию встречи президентов России и США.

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Что говорит Трамп?

По словам американского президента, его встреча с Владимиром Путиным должна состояться уже «очень скоро». Точные сроки он не назвал, однако заверил, что Владимира Зеленского тоже вовлекут в их участие.

Он также заявил, что глава РФ сам хочет остановить боевые действия на Украине, и заключил, что даже немного не верит в желание России устроить войну с НАТО.

Ранее Дональд Трамп обещал закончить спецоперацию на сопредельном с Россией государстве за сутки. После его повторного вступления на должность президента США он сместил сроки, увеличив их до ста дней.

Однако тогда всё находилось только на стадии обсуждений и к реальным действиям не переходило. Но 14 февраля американский президент решил анонсировать первую встречу для обсуждения конфликта.

При этом многие опрошенные белгородцы не верили в реальную остановку СВО за 100 дней. Как они относятся к новым заявлениям Трампа, пока не известно.

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