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Posted 17 февраля, 07:13

Published 17 февраля, 07:13

Modified 17 февраля, 09:54

Updated 17 февраля, 09:54

Поликлиника

Теперь с утра и с помощниками? В Белгороде запись к врачу через инфомат изменилась

17 февраля 2025, 07:13
Фото: 1MI. Поликлиника

В поликлиниках Белгорода к каждому инфомату приставят по администратору

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Новости Белгорода
Запись будет начинаться с 8:00, а для тех, у кого есть сложности с использованием инфоматов, у каждого появится администратор. Что касается нехватки лекарств, то в минздраве заявили, что не понимают проблемы, т. к., по их словам, препаратов хватает.

При записи к врачу у старшего поколения возникают некоторые проблемы при использовании инфоматов в больницах. На оперсовещании заявили, что для решения проблемы возле каждого из них теперь будет стоять администратор, который поможет и ответит на все вопросы пришедших белгородцев.

Кроме того, Людмила Крылова, врио министра здравоохранения, также сообщила, что время записи на приём к врачу изменили. Воспользоваться записью теперь можно будет с восьми часов утра, а не ждать одиннадцати часов дня.

Кроме того, как оказалось, от белгородцев всё ещё поступают жалобы на нехватку лекарственных средств. Чиновница заявила, что препаратов везде хватает, поэтому она не понимает цели обращений.

Подобные сообщения касаются также частных аптек, где белгородцы жалуются и на цены. Крылова отчиталась, что информацию направили Росздравнадзор, т. к. данная область, по её словам, в их компетенции.

Что касается ожидания скорой помощи, белгородцам ответили, что приезд специалистов может задерживаться из-за очереди, по которой первыми медики посещают наиболее серьёзные вызовы, а потом переходят к менее серьёзной симптоматике.

Кроме того, ранее белгородцы уже жаловались на то, что не могут без терапевта попасть к узконаправленному специалисту, т. к. напрямую записаться к нему невозможно. Людям ответили, что таковы нормы, которые существуют давно. Также проблема заключается в том, что, по словам белгородцев, записи к специалисту приходится ждать иногда не неделю и не две, т. к. очереди слишком большие.

Почему белгородцы вынуждены записываться к узкому специалисту через терапевта?
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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород
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