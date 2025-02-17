Теперь с утра и с помощниками? В Белгороде запись к врачу через инфомат изменилась

Кроме того, ранее белгородцы уже жаловались на то, что не могут без терапевта попасть к узконаправленному специалисту, т. к. напрямую записаться к нему невозможно. Людям ответили, что таковы нормы, которые существуют давно. Также проблема заключается в том, что, по словам белгородцев, записи к специалисту приходится ждать иногда не неделю и не две, т. к. очереди слишком большие.