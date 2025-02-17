«Светофор» всё же не закрывается? В компании опровергли слухи

Posted 17 февраля, 10:51
Published 17 февраля, 10:51
Modified 17 февраля, 10:51
Updated 17 февраля, 10:51
Ранее в Сети появилась информация о якобы прекращении работы магазинов «Светофор» в некоторых российских регионах. Оказалось, что это неправда: руководство торговой сети планирует в судебном порядке опровергнуть распространившуюся новость, пишет ТАСС.
Кроме того, компания пожалуется в ФАС на конкурентов. По их данным, именно они распространяют ложные сведения о «Светофоре».
Руководство розничной сети добавило, что их торговые точки продолжают работать в привычном режиме.
Добавим, что в Белгородской области также проверяли магазины «Светофор» на наличие нарушений. В торговых точках удалось найти различные нарушения, из-за чего сотрудникам Россельхознадзора пришлось изъять 875 килограмм мясной и молочной продукции и 280 яиц.