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Posted 17 февраля, 10:51

Published 17 февраля, 10:51

Modified 17 февраля, 10:51

Updated 17 февраля, 10:51

Вывеска торговой сети в Белгородской области

«Светофор» всё же не закрывается? В компании опровергли слухи

17 февраля 2025, 10:51
Фото: 36.fsvps.gov.ru. Вывеска торговой сети в Белгородской области

Руководство «Светофора» назвало информацию о закрытии магазинов ложью

В компании считают, что слухи о закрытии распространяют их конкуренты. Доказать ошибочность этой новости руководство сети хочет через суд.

Ранее в Сети появилась информация о якобы прекращении работы магазинов «Светофор» в некоторых российских регионах. Оказалось, что это неправда: руководство торговой сети планирует в судебном порядке опровергнуть распространившуюся новость, пишет ТАСС.

Кроме того, компания пожалуется в ФАС на конкурентов. По их данным, именно они распространяют ложные сведения о «Светофоре».

Руководство розничной сети добавило, что их торговые точки продолжают работать в привычном режиме.

Добавим, что в Белгородской области также проверяли магазины «Светофор» на наличие нарушений. В торговых точках удалось найти различные нарушения, из-за чего сотрудникам Россельхознадзора пришлось изъять 875 килограмм мясной и молочной продукции и 280 яиц.

Появились подробности проверки магазинов «Светофор» в Белгородской области
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#Александра Склярова#Общество#Россия#Светофор#Торговая сеть#Слухи
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