Стоит ли ждать открытия всем известного компьютерного магазина в Белгороде?

Телефон для связи оказался многоканальным. Девушка на другом конце провода с удивлением поинтересовалась, уверены ли мы, что магазин «РЕТ» в Белгороде закрылся. После того, как мы ей сообщили, что на двери висит надпись о закрытии и указан номер телефона, собеседница предположила, что он закрыт только сегодня по техническим причинам. Тогда мы попросили, чтобы она уточнила информацию.