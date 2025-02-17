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Posted 17 февраля, 14:43

Published 17 февраля, 14:43

Modified 17 февраля, 14:45

Updated 17 февраля, 14:45

В Белгороде закрылся магазин сети «РЕТ»

Стоит ли ждать открытия всем известного компьютерного магазина в Белгороде?

17 февраля 2025, 14:43
Фото: Изображение Midjourney.

В Белгороде закрылся магазин сети «РЕТ»

Сюжет
Банкротство
В областном центре закрылся магазин техники «РЕТ». Откроется ли он в ближайшее время?

Как ранее стало известно, на входной двери магазина техники «РЕТ» в Белгороде висит объявление о том, что магазин закрыт и работать не будет. Там же указан телефон для связи. Журналисты Бел.Ру попытались выяснить причины закрытия.

Телефон для связи оказался многоканальным. Девушка на другом конце провода с удивлением поинтересовалась, уверены ли мы, что магазин «РЕТ» в Белгороде закрылся. После того, как мы ей сообщили, что на двери висит надпись о закрытии и указан номер телефона, собеседница предположила, что он закрыт только сегодня по техническим причинам. Тогда мы попросили, чтобы она уточнила информацию.

После минутного ожидания, девушка подтвердила, что магазин в Белгороде действительно закрылся и ожидать его открытия в ближайшее время не стоит. Причины закрытия неизвестны.

Напомним, судя по данным аналитической системы, владельца компании «Бел-Рет» признали банкротом, а сама фирма находится в процессе реорганизации.

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#Кристина Семенчук#Банкротство#Новости Белгорода#Эксклюзив#Закрытие#Реорганизация#Белгород
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