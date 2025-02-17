Стоит ли ждать открытия всем известного компьютерного магазина в Белгороде?

Posted 17 февраля, 14:43
Published 17 февраля, 14:43
Modified 17 февраля, 14:45
Updated 17 февраля, 14:45
Как ранее стало известно, на входной двери магазина техники «РЕТ» в Белгороде висит объявление о том, что магазин закрыт и работать не будет. Там же указан телефон для связи. Журналисты Бел.Ру попытались выяснить причины закрытия.
Телефон для связи оказался многоканальным. Девушка на другом конце провода с удивлением поинтересовалась, уверены ли мы, что магазин «РЕТ» в Белгороде закрылся. После того, как мы ей сообщили, что на двери висит надпись о закрытии и указан номер телефона, собеседница предположила, что он закрыт только сегодня по техническим причинам. Тогда мы попросили, чтобы она уточнила информацию.
После минутного ожидания, девушка подтвердила, что магазин в Белгороде действительно закрылся и ожидать его открытия в ближайшее время не стоит. Причины закрытия неизвестны.
Напомним, судя по данным аналитической системы, владельца компании «Бел-Рет» признали банкротом, а сама фирма находится в процессе реорганизации.