Стипендии фонда «Поколение» получили 30 белгородских студентов

Стипендия выплачивается как тем, кто учится на бюджете, так и тем, кто учится на коммерческой основе. Стать её обладателем может любой студент, даже если он одновременно получает другие стипендии. Размер стипендии «Лучший студент года» составил 40 тыс. рублей — для победителей I степени и 30 тыс. рублей — для победителей II степени. Всего за все годы проведения стипендии выплачено более 118,5 миллионов рублей.