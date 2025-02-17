Стипендии фонда «Поколение» получили 30 белгородских студентов

Posted 17 февраля, 14:48
Published 17 февраля, 14:48
Modified 17 февраля, 14:50
Updated 17 февраля, 14:50
Сегодня фонд «Поколение» отмечает свою очередную годовщину — 29 лет со дня основания. Стипендия лучшим студентам Белгородской области вручается с 2002 года. За это время участниками стипендиальной программы стало 3 116 студентов региона. На протяжении всего времени это самая многочисленная премия учащейся молодёжи области.
В этом году в ходе конкурса было подано 412 заявок во всех 15 номинациях. Из них 115 прошли проверку и были допущены до этапа голосования. На соискание стипендии претендовали студенты, отличившиеся в учёбе и научной деятельности, общественной, социальной жизни, волонтерском движении. В зависимости от номинаций, стипендия делится на 2 степени: 15 человек — I степени и 15 человек — II степени.
«Эта стипендия, одна из самых престижных наград в нашем регионе, не только поддержка талантливых студентов, но и их стимул к новым достижениям. Для белгородской молодёжи это не просто материальная помощь, но и признание их заслуг, успехов и упорного труда. Для ребят важно понимать, что они выбрали верный путь, развивают в себе качества, которые помогут им стать настоящими профессионалами и гордостью родного края», — отметил глава администрации Старооскольского горокруга Владимир Жданов.
Подать заявку на участие мог каждый студент любого учебного заведения Белгородской области. В заявке участники конкурса сами рассказывали о себе и своих достижениях. Проголосовать за кандидата можно было в режиме онлайн. Победителями стали участники, набравшие максимальное количество голосов.
За время проведения голосования на сайте «Лучший студент года» принято более 17 тыс. голосов. Одной из обладательниц стипендии стала студентка БЮИ МВД РФ им. Путилина Юлия Беликова.
«Я обучаюсь на пятом курсе. Специальностью у меня — оперуполномоченный уголовного розыска. Очень редкий выбор для девушек. Также с детства занимаюсь театральным творчеством, пою, веду мероприятия и в институте продолжаю эту деятельность. В прошлом году стала лауреатом фестиваля „Студенческая весна“. Во многом, благодаря наградам за творчество, выиграла конкурс на лучшего студента года», — рассказала студентка белгородского вуза.
Стипендия выплачивается как тем, кто учится на бюджете, так и тем, кто учится на коммерческой основе. Стать её обладателем может любой студент, даже если он одновременно получает другие стипендии. Размер стипендии «Лучший студент года» составил 40 тыс. рублей — для победителей I степени и 30 тыс. рублей — для победителей II степени. Всего за все годы проведения стипендии выплачено более 118,5 миллионов рублей.
«Эта стипендия — общественное признание. С 2016 года определение лучших в этом престижном конкурсе идёт путём голосования за них всех белгородцев. Эта премия одна из самых крупных и престижных в регионе для нашей молодёжи. Сегодня крайне важно создать условия, чтобы студенты чувствовали заботу, поддержку. Фонд „Поколение“, вкладывая средства в поддержку молодёжи, делает вложение в наше будущее», — подчеркнул помощник депутата Госдумы Андрея Скоча Алексей Мирошник.