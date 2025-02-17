bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 февраля, 17:07

Published 17 февраля, 17:07

Modified 17 февраля, 17:07

Updated 17 февраля, 17:07

ДПС

Стала известна причина серьёзных пробок в Белгороде в конце прошлой недели

17 февраля 2025, 17:07
Фото: 1MI. ДПС

В Белгородской области поймали 45 пьяных или отказавшихся от проверки водителей

Сюжет
Новости Белгорода
В Белгородской области автоинспекторы выявили более 1300 нарушений ПДД с вечера пятницы.

Полицейские зафиксировали свыше 1300 случаев несоблюдения правил дорожного движения с вечера пятницы и в течение всех выходных.

От управления автомобилями отстранили 45 водителей, находившихся в состоянии опьянения или отказавшихся от освидетельствования. Инспекторы выявили 17 человек, ранее лишённых водительских прав, и столько же — вовсе не имеющих водительского удостоверения.

Также 24 водителя выехали на встречную полосу, 90 не уступили дорогу пешеходам. За чрезмерную тонировку наказали 105 автомобилистов, ещё 56 — за неправильную перевозку детей.

Рейды затронули и пешеходов. За переход дороги в неположенном месте к административной ответственности привлекли 146 человек.

Напомним, что в пятницу на пересечении улиц Будённого и Есенина в Белгороде образовалась пробка. Водители возмущались: «Весь город красный».

В соцсетях была информация, что трудности у автомобилистов были и на выезде из города. По словам очевидцев, у всех проверяли документы.

Ранее автомобилисты в Белгороде жаловались на заторы на других участках города, включая перекрёсток на Богданке, проспекта Славы и Преображенской.

Записавшегося в «Барс-Белгород» чиновника заметили пьяным за рулём?
Узнать подробнее
Читайте также:
Сотрудники белгородского ДПС приехали оформлять аварию, но стали её участникамиДумали, заблудился, а оказалось — пьяный: нетрезвый дальнобойщик попался ДПСИнспектора ДПС из Тулы отправили под домашний арест за взятку
#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#ДПС#Рейды#Новости Белгорода#Пробки#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика