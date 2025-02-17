Стала известна причина серьёзных пробок в Белгороде в конце прошлой недели

Posted 17 февраля, 17:07
Published 17 февраля, 17:07
Modified 17 февраля, 17:07
Updated 17 февраля, 17:07
Полицейские зафиксировали свыше 1300 случаев несоблюдения правил дорожного движения с вечера пятницы и в течение всех выходных.
От управления автомобилями отстранили 45 водителей, находившихся в состоянии опьянения или отказавшихся от освидетельствования. Инспекторы выявили 17 человек, ранее лишённых водительских прав, и столько же — вовсе не имеющих водительского удостоверения.
Также 24 водителя выехали на встречную полосу, 90 не уступили дорогу пешеходам. За чрезмерную тонировку наказали 105 автомобилистов, ещё 56 — за неправильную перевозку детей.
Рейды затронули и пешеходов. За переход дороги в неположенном месте к административной ответственности привлекли 146 человек.
Напомним, что в пятницу на пересечении улиц Будённого и Есенина в Белгороде образовалась пробка. Водители возмущались: «Весь город красный».
В соцсетях была информация, что трудности у автомобилистов были и на выезде из города. По словам очевидцев, у всех проверяли документы.
Ранее автомобилисты в Белгороде жаловались на заторы на других участках города, включая перекрёсток на Богданке, проспекта Славы и Преображенской.