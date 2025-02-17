Сколько могут просить за аренду пустой «трёшки» в Белгороде: цифры с пятью нулями

Заехать можно с детьми, а вот животных и курящих не примут. Приняли решение, что такая квартира вам подходит? Её стоимость за месяц 100 тыс. рублей, коммунальные платежи оплачиваются отдельно. Выходит примерно 11 тыс. рублей в месяц. Кроме 111 тыс. рублей, необходимо ещё отдать залог 100 тыс. рублей и комиссию риелторам 50 тыс. рублей.