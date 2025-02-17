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Posted 17 февраля, 11:36

Published 17 февраля, 11:36

Modified 17 февраля, 11:38

Updated 17 февраля, 11:38

Московские цены могут встретить белгородцы при поиске съёмного жилья

Сколько могут просить за аренду пустой «трёшки» в Белгороде: цифры с пятью нулями

17 февраля 2025, 11:36
Фото: 1MI.

Московские цены могут встретить белгородцы при поиске съёмного жилья

Сюжет
Недвижимость
Мебели нет, техники почти нет, с животными нельзя, но предъявите залог, комиссию, да ещё и оплатите ЖКУ. Сумма приближается к четверти миллиона.

Хотели снять квартиру в Белгороде? Кажется, собственники знают, какой вариант понравится каждому и точно будет по карману.

В центре Белгорода, в минуте ходьбы от областного правительства и центральной площади на проспекте Славы, 43 сдают трёхкомнатную квартиру площадью 130 квадратных метров.

Ремонт тут свежий, в квартире раньше никто не жил. Есть кухонный гарнитур, некоторая бытовая техника, душ и ванная. Из мебели — только диван и стол.

Заехать можно с детьми, а вот животных и курящих не примут. Приняли решение, что такая квартира вам подходит? Её стоимость за месяц 100 тыс. рублей, коммунальные платежи оплачиваются отдельно. Выходит примерно 11 тыс. рублей в месяц. Кроме 111 тыс. рублей, необходимо ещё отдать залог 100 тыс. рублей и комиссию риелторам 50 тыс. рублей.

С какими ещё проблемами, кроме «улётных» цен, сталкиваются желающие снять квартиру в Белгороде, мы писали в материале ранее: обман собственников, давно проданные квартиры и многое другое.

Фото: Скриншот с сайта по поиску объявлений
Квартиры дорожают, но не все: что с ценами на аренду жилья в Белгороде?
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#Алёна Мальцева#Квартиры#Цены#Недвижимость#Белгород#Съем жилья
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