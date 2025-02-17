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Posted 17 февраля, 15:08

Published 17 февраля, 15:08

Modified 17 февраля, 15:08

Updated 17 февраля, 15:08

Рамазан Гаджимурадов

Семьям погибших в ДТП фельдшеров в Белгороде так и не предложили помощь?

17 февраля 2025, 15:08
Фото: «Регнум». Рамазан Гаджимурадов

«Регнум»: семья участника ДТП в Белгороде не вышла на связь с мужьями погибших

Сюжет
Новости Белгорода
Семья Рамазана Гаджимурадова обещала помочь родственникам погибших, но спустя дни так и не откликнулась, утверждают журналисты.

Родные Рамазана Гаджимурадова, владельца иномарки BMW X7, которая 7 февраля на высокой скорости врезалась в карету скорой помощи в Белгороде, до сих пор не связались с семьями погибших фельдшеров Марины Паровышник и Ольги Любимовой.

После публикации о том, что семья боится предложить помощь из-за возможной агрессии, в редакцию обратился муж одной из погибших. Он заявил, что открыт для общения и готов принять искреннюю помощь.

Однако за пять дней с ним никто не связался. Семья Гаджимурадова перестала выходить на связь, пишет издание.

Муж второго фельдшера отметил, что кавказская диаспора пыталась выйти на связь, чтобы извиниться перед их семьёй.

Сам Гаджимурадов очнулся в московском госпитале и даёт показания.

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