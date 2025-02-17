«Позоримся и издеваемся над людьми»: Гладков отчитал белгородский минздрав

Posted 17 февраля, 07:55
Published 17 февраля, 07:55
Modified 17 февраля, 07:57
Updated 17 февраля, 07:57
Во время оперсовещания губернатор поинтересовался, каким образом прикреплённых к поликлинике №7 пациентов в Белгороде известили о закрытии учреждения.
Врио министра здравоохранения Людмила Крылова отметила, что информирование происходило на сайте медорганизаций, участковые информировали на какой базе и в каком кабинете они будут принимать, а в холлах висели объявления о маршрутизации. Крылова добавила, что жалоб, что люди не были информированы, не было.
Гладков возразил, ответив, что люди жалуются потому, что не знали.
Если вы думаете, что они смотрят объявления о том, что поликлиника закрыта, вы ошибаетесь. Объявления никто не читал. Если вы думаете, что каждый врач, который принимает, будет говорить, что поликлиника закрыта, я думаю, что этого не произошло в 99% случаев. Я в этом уверен.
Вячеслав Гладков
Рассказал Гладков и о своих впечатлениях, когда приехал в поликлинику, чтобы посмотреть ход работ по капремонту.
Мы пришли, три стойки, сидят старики по 80-90 лет. Сколько человек им помогало, чтобы зарегистрироваться? Один. Абсолютно инертная позиция со стороны министерства. Такое ощущение, что цифровизация области — это то, чего никогда не происходило и не происходит. Позоримся на пустом месте, издеваемся над людьми.
Вячеслав Гладков
Губернатор также поинтересовался, почему людей не информировали посредством чат-ботов, платёжных документов и других ресурсов, которые есть в распоряжении властей.
Нужны сервисы. Закрываем школу или поликлинику, доводим информацию.
Вячеслав Гладков
Напомним, кроме поликлиники №7 капремонт проходит и в поликлинике №1. Однако последняя продолжает принимать пациентов.