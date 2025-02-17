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Posted 17 февраля, 07:55

Published 17 февраля, 07:55

Modified 17 февраля, 07:57

Updated 17 февраля, 07:57

Гладков недоволен минздравом по ответам на жалобы белгородцев

«Позоримся и издеваемся над людьми»: Гладков отчитал белгородский минздрав

17 февраля 2025, 07:55
Фото: 1MI.

Гладков недоволен минздравом по ответам на жалобы белгородцев

Власти обсудили вопрос информирования людей о закрытии поликлиники №7 в Белгороде. Глава региона Вячеслав Гладков высказал своё мнение.

Во время оперсовещания губернатор поинтересовался, каким образом прикреплённых к поликлинике №7 пациентов в Белгороде известили о закрытии учреждения.

Врио министра здравоохранения Людмила Крылова отметила, что информирование происходило на сайте медорганизаций, участковые информировали на какой базе и в каком кабинете они будут принимать, а в холлах висели объявления о маршрутизации. Крылова добавила, что жалоб, что люди не были информированы, не было.

Гладков возразил, ответив, что люди жалуются потому, что не знали.

Если вы думаете, что они смотрят объявления о том, что поликлиника закрыта, вы ошибаетесь. Объявления никто не читал. Если вы думаете, что каждый врач, который принимает, будет говорить, что поликлиника закрыта, я думаю, что этого не произошло в 99% случаев. Я в этом уверен.
Вячеслав Гладков

Рассказал Гладков и о своих впечатлениях, когда приехал в поликлинику, чтобы посмотреть ход работ по капремонту.

Мы пришли, три стойки, сидят старики по 80-90 лет. Сколько человек им помогало, чтобы зарегистрироваться? Один. Абсолютно инертная позиция со стороны министерства. Такое ощущение, что цифровизация области — это то, чего никогда не происходило и не происходит. Позоримся на пустом месте, издеваемся над людьми.
Вячеслав Гладков

Губернатор также поинтересовался, почему людей не информировали посредством чат-ботов, платёжных документов и других ресурсов, которые есть в распоряжении властей.

Нужны сервисы. Закрываем школу или поликлинику, доводим информацию.
Вячеслав Гладков

Напомним, кроме поликлиники №7 капремонт проходит и в поликлинике №1. Однако последняя продолжает принимать пациентов.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Ремонт#Минздрав#Поликлиника#Информация#Пациенты#Белгород
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