«Позоримся и издеваемся над людьми»: Гладков отчитал белгородский минздрав

Врио министра здравоохранения Людмила Крылова отметила, что информирование происходило на сайте медорганизаций, участковые информировали на какой базе и в каком кабинете они будут принимать, а в холлах висели объявления о маршрутизации. Крылова добавила, что жалоб, что люди не были информированы, не было.