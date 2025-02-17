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Posted 17 февраля, 15:11

Published 17 февраля, 15:11

Modified 17 февраля, 15:13

Updated 17 февраля, 15:13

Появится ли в Белгородской области завод по изготовлению быстрых домов?

Появится ли в Белгородской области завод по изготовлению быстрых домов?

17 февраля 2025, 15:11
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Строительство
Вопрос обсудили во время оперсовещания правительства области.

Во время отчёта генеральный директор АО «БИК» Павел Деревянко отметил, что в регионе продолжат реализацию проекта по строительству завода модульных конструкций. К работам приступят после завершения проектирования.

Начало запланировано на четвёртый квартал 2025 года с завершением в первом полугодии 2026 года.

Напомним, ранее Вячеслав Гладков выдвинул инициативу, адресованную министерству строительства региона, с целью разработки плана по установлению производства модульных домов. Этот шаг направлен на ускорение строительства жилья в области.

Современные технологии, которые будут применяться на предлагаемом заводе, позволят существенно сократить время, необходимое для обеспечения жильём граждан, пострадавших от военных действий со стороны Украины, а также жителей населённых пунктов, которые были вынуждены покинуть свои дома.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Строительство#Технологии#Завод#Украина#Белгород#Вячеслав Гладков#Жилищное строительство#Модульные конструкции
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