Появится ли в Белгородской области завод по изготовлению быстрых домов?

Posted 17 февраля, 15:11
Published 17 февраля, 15:11
Modified 17 февраля, 15:13
Updated 17 февраля, 15:13
Во время отчёта генеральный директор АО «БИК» Павел Деревянко отметил, что в регионе продолжат реализацию проекта по строительству завода модульных конструкций. К работам приступят после завершения проектирования.
Начало запланировано на четвёртый квартал 2025 года с завершением в первом полугодии 2026 года.
Напомним, ранее Вячеслав Гладков выдвинул инициативу, адресованную министерству строительства региона, с целью разработки плана по установлению производства модульных домов. Этот шаг направлен на ускорение строительства жилья в области.
Современные технологии, которые будут применяться на предлагаемом заводе, позволят существенно сократить время, необходимое для обеспечения жильём граждан, пострадавших от военных действий со стороны Украины, а также жителей населённых пунктов, которые были вынуждены покинуть свои дома.