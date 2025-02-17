Появится ли в Белгородской области завод по изготовлению быстрых домов?

Современные технологии, которые будут применяться на предлагаемом заводе, позволят существенно сократить время, необходимое для обеспечения жильём граждан, пострадавших от военных действий со стороны Украины, а также жителей населённых пунктов, которые были вынуждены покинуть свои дома.