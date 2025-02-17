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Posted 17 февраля, 12:11

Published 17 февраля, 12:11

Modified 17 февраля, 12:13

Updated 17 февраля, 12:13

В Белгороде на выходных были проблемы с уборкой снега

«Плохо», «удовлетворительно»: как оценили уборку снега в Белгороде?

17 февраля 2025, 12:11
Фото: Изображение Midjourney.

В Белгороде на выходных были проблемы с уборкой снега

Сюжет
Погода
Результаты опроса, проведённого среди читателей Бел.Ру, свидетельствуют о неудовлетворительной ситуации с уборкой снега в регионе.

15 февраля, когда в Белгороде выпало много снега, глава региона Вячеслав Гладков посетил Белгорблагоустройство и выяснил, что не вся техника занялась уборкой последствий непогоды. Журналисты Бел.Ру попросили оценить читателей качество уборки снега.

Опрос, в котором приняли участие 1224 человека, показал, что большинство белгородцев оценивают работу коммунальных служб как «плохо» или «удовлетворительно».

Согласно данным опроса, лишь 13% респондентов считают, что уборка снега в их районе проводится отлично и все дороги и тротуары содержатся в чистоте. 21% опрошенных оценили ситуацию как «в целом неплохо, но есть замечания», указывая на отдельные недоработки.

Однако большинство респондентов, а именно 37%, заявили, что снег в их районах не убирают совсем. Ещё 29% опрошенных оценили уборку как «удовлетворительную, но оставляющую желать лучшего».

Напомним, 17 февраля стало известно, что в Белгородской области создадут штаб по контролю за уборкой снега.

Как в Белгородской области решат ситуацию с неубранными от снега улицами?
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Погода#Опрос#Жители#Коммунальные службы#Уборка снега#Штаб#Белгород#Вячеслав Гладков#Недовольство
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