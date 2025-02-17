«Плохо», «удовлетворительно»: как оценили уборку снега в Белгороде?

Согласно данным опроса, лишь 13% респондентов считают, что уборка снега в их районе проводится отлично и все дороги и тротуары содержатся в чистоте. 21% опрошенных оценили ситуацию как «в целом неплохо, но есть замечания», указывая на отдельные недоработки.