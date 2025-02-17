«Плохо», «удовлетворительно»: как оценили уборку снега в Белгороде?

Posted 17 февраля, 12:11
Published 17 февраля, 12:11
Modified 17 февраля, 12:13
Updated 17 февраля, 12:13
15 февраля, когда в Белгороде выпало много снега, глава региона Вячеслав Гладков посетил Белгорблагоустройство и выяснил, что не вся техника занялась уборкой последствий непогоды. Журналисты Бел.Ру попросили оценить читателей качество уборки снега.
Опрос, в котором приняли участие 1224 человека, показал, что большинство белгородцев оценивают работу коммунальных служб как «плохо» или «удовлетворительно».
Согласно данным опроса, лишь 13% респондентов считают, что уборка снега в их районе проводится отлично и все дороги и тротуары содержатся в чистоте. 21% опрошенных оценили ситуацию как «в целом неплохо, но есть замечания», указывая на отдельные недоработки.
Однако большинство респондентов, а именно 37%, заявили, что снег в их районах не убирают совсем. Ещё 29% опрошенных оценили уборку как «удовлетворительную, но оставляющую желать лучшего».
Напомним, 17 февраля стало известно, что в Белгородской области создадут штаб по контролю за уборкой снега.