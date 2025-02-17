«Не знаю»: в Белгороде с вопросом о проверке «Светофора» направили в «куда-то выше»

Posted 17 февраля, 13:42
Published 17 февраля, 13:42
Modified 17 февраля, 13:44
Updated 17 февраля, 13:44
Учредители компании, владеющей сетью «Светофор» сообщили ТАСС, что закрываться их магазины не будут, а все подобные новости — слухи, которыми пользуются конкуренты. Доказывать своё положение и бороться с неправдой в фирме намерены через суд, а также обратиться в ФАС, чтобы оставить жалобу на тех самых конкурентов.
Ранее в Белгородской области провели проверку в 19 магазинах сети и в каждом нашли серьёзные нарушения, начиная с неправильного хранения продуктов и заканчивая сомнительными маркировками. Изъяли также довольно много товаров. В том числе почти 900 кг мясной продукции. Проверки проходили и в прошлом году. Тогда проблемы возникли с молокопродуктами. Кроме того, со своей «проверкой» один из белгородских «Светофоров» посетила журналистка Бел.Ру: виды сомнительные, результаты не очень приятные.
Также журналисты Бел.Ру попытались получить комментарий представителя торговой сети в Белгороде. Женщина представилась директором магазина, однако на вопросы о проверках и слухах о закрытии не ответила. По её словам, говорить о таком она не уполномочена. К тому же она «просто директор одного магазина».
На вопрос о том, с кем тогда можно поговорить на эту тему и кто уполномочен, женщина ответила так:
«Не знаю, с кем вы можете связаться. Есть же какое-то руководство свыше. Вот с ним и связывайтесь».