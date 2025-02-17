«Не знаю»: в Белгороде с вопросом о проверке «Светофора» направили в «куда-то выше»

Ранее в Белгородской области провели проверку в 19 магазинах сети и в каждом нашли серьёзные нарушения, начиная с неправильного хранения продуктов и заканчивая сомнительными маркировками. Изъяли также довольно много товаров. В том числе почти 900 кг мясной продукции. Проверки проходили и в прошлом году. Тогда проблемы возникли с молокопродуктами. Кроме того, со своей «проверкой» один из белгородских «Светофоров» посетила журналистка Бел.Ру: виды сомнительные, результаты не очень приятные.