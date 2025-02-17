Не в России? Где сейчас виновники ДТП в Белгороде, в котором погибли два фельдшера

Общественник утверждает, что все трое мужчин, находившихся в BMW, до сих пор в России. Военных Гаджимурадова и Мусаева после происшествия перевели из белгородского госпиталя в Москву, они уже пришли в сознание. В отличие от Абдурашидова, за жизнь которого ещё борются врачи.