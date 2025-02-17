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Posted 17 февраля, 14:03

Published 17 февраля, 14:03

Modified 17 февраля, 14:05

Updated 17 февраля, 14:05

Погибшие в ДТП в Белгороде Ольга Любимова (слева) и Марина Паровышник (справа)

Не в России? Где сейчас виновники ДТП в Белгороде, в котором погибли два фельдшера

17 февраля 2025, 14:03
Фото: RT на русском. Погибшие в ДТП в Белгороде Ольга Любимова (слева) и Марина Паровышник (справа)

Появились новые данные по аварии в Белгороде, в которой погибли два фельдшера

Сюжет
ДТП
В Сети появились слухи, что водитель и пассажиры печально известной BMW уже выехали из страны. Так ли это? Узнала редакция Бел.Ру.

Военнослужащие Рамазан Гаджимурадов и Мурад Мусаев, участники громкой аварии, произошедшей в ночь на 7 февраля, могли выехать из страны. Об этом белгородскому изданию «Фонарь» сообщил источник. Один из вышеназванных также якобы мог быть выходцем из Беларуси.

Журналистка Бел.Ру связалась с руководитель Совета Белгородского регионального отделения «Ассамблеи народов России» Набигуллой Багамаевым, чтобы выяснить, так ли это.

Общественник утверждает, что все трое мужчин, находившихся в BMW, до сих пор в России. Военных Гаджимурадова и Мусаева после происшествия перевели из белгородского госпиталя в Москву, они уже пришли в сознание. В отличие от Абдурашидова, за жизнь которого ещё борются врачи.

«Все причастные лица находятся под контролем. Сейчас начинается развязывание: каждый пытается на конфликт вывести, на эмоции людей, которых мы еле-еле успокоили, дали каждому понять, что это дело остается на контроле у высшего руководства и у общественности. Мы все хотим справедливости, честности, ясности во всём. Никто нигде не находится в бегах, никто не скрывается. Единственное, что их перевели ещё на прошлой неделе в Москву в военные госпитали. Иса Абдурашидов находится ещё в коме, в тяжёлом состоянии», — рассказал Багамаев.

Также Багамаев вновь уточнил, что диаспора «буквально каждый час» поддерживает связь с семьями, коллегами погибших врачей и министерством здравоохранения, готовы оказать и моральную, и материальную, и финансовую поддержку родным Ольги и Марины. Информацию о том, что кто-то из участников аварии приехал из Беларуси, общественник опроверг.

«Они все граждане России, все трое — выходцы из Дагестана, все мои земляки».

Напомним, в результате столкновения BMW и кареты скорой помощи погибли два фельдшера — Ольга Любимова и Марина Паровышник. На ролике с моментом ДТП хорошо видно, что иномарка мчалась на большой скорости, скорее всего, превышавшей 100 км/ч.

Среди пострадавших оказался водитель скорой помощи, он до сих пор находится в тяжёлом состоянии, но уже разговаривает с врачами, и трое мужчин, которые ехали в BMW. Последние попали в реанимацию.

Информация о том, кто действительно находился за рулём легкового авто и стал главным виновникам аварии, расходилась. В полиции заявляли, что управлял машиной 31-летний мужчина.

Багамаев рассказал в разговоре с Бел.Ру, что за рулём находился владелец BMW — 31-летний Рамазан Гаджимурадов. Его же якобы пытаются «отмазать». Двое других — белгородец Иса Абдурашидов, которого сначала приняли за водителя, и Мурад Мусаев — были пассажирами.

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