Митрополит Иоанн: современным людям грозит «социальная шизофрения»

Из-за этого, уточняет Иоанн, человек начинает ненавидеть действительность и всё больше погружаться в виртуальный мир, где натыкается на фейки и, не имея возможности их перепроверить, верит в них, а агрегаторы только рады и дальше рекомендовать человеку подобный контент. А там уже и нейросети, про которые мы уже писали.