Митрополит Иоанн: современным людям грозит «социальная шизофрения»

Posted 17 февраля, 14:28
Published 17 февраля, 14:28
Modified 17 февраля, 14:30
Updated 17 февраля, 14:30
По теории Зигмунда Фрейда у личности человека есть три ступени: «Оно», «Эго» и «Суперэго». У Белгородского и Старооскольского митрополита Иоанна мнение другое: в современном мире люди делятся на «Я» в реальной жизни и «Я» в интернете. По мнению священнослужителя, это страшно.
Иоанн называет эту ситуацию «социальной шизофренией», когда в мире виртуальном человек пытается показать только те стороны, которые считает в себе привлекательными, а остальные игнорирует. В какой-то момент, по мнению митрополита, человек начинает путать реальность со своей искусственной реальностью в интернете и начинает жить новой жизнью.
Из-за этого, уточняет Иоанн, человек начинает ненавидеть действительность и всё больше погружаться в виртуальный мир, где натыкается на фейки и, не имея возможности их перепроверить, верит в них, а агрегаторы только рады и дальше рекомендовать человеку подобный контент. А там уже и нейросети, про которые мы уже писали.