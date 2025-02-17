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Posted 17 февраля, 14:28

Published 17 февраля, 14:28

Modified 17 февраля, 14:30

Updated 17 февраля, 14:30

Митрополит Иоанн: современным людям грозит «социальная шизофрения»

Митрополит Иоанн: современным людям грозит «социальная шизофрения»

17 февраля 2025, 14:28
Фото: 1MI.
Ко Дню православной молодёжи митрополит Иоанн провёл встречу, где ответил на волнующие юные умы вопросы. При чём тут шизофрения и почему «социальная»?

По теории Зигмунда Фрейда у личности человека есть три ступени: «Оно», «Эго» и «Суперэго». У Белгородского и Старооскольского митрополита Иоанна мнение другое: в современном мире люди делятся на «Я» в реальной жизни и «Я» в интернете. По мнению священнослужителя, это страшно.

Иоанн называет эту ситуацию «социальной шизофренией», когда в мире виртуальном человек пытается показать только те стороны, которые считает в себе привлекательными, а остальные игнорирует. В какой-то момент, по мнению митрополита, человек начинает путать реальность со своей искусственной реальностью в интернете и начинает жить новой жизнью.

Из-за этого, уточняет Иоанн, человек начинает ненавидеть действительность и всё больше погружаться в виртуальный мир, где натыкается на фейки и, не имея возможности их перепроверить, верит в них, а агрегаторы только рады и дальше рекомендовать человеку подобный контент. А там уже и нейросети, про которые мы уже писали.

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#Алёна Мальцева#Общество#Религия#Интернет#Митрополит иоанн#Митрополия
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