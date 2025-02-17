Ко Дню Победы 8 льготных групп белгородцев получат выплаты от 5 до 180 тысяч рублей

Также главам администраций муниципалитетов Белгородской области порекомендовали установить уже муниципальные выплаты. Это 20 тысяч рублей для участников войны, по 1 тысяче рублей всем остальным категориям гражданам. В общей сумме все 22 района и округа потратят на это из фондов 58 млн рублей.