Ко Дню Победы 8 льготных групп белгородцев получат выплаты от 5 до 180 тысяч рублей

Posted 17 февраля, 09:50
Published 17 февраля, 09:50
Modified 17 февраля, 09:52
Updated 17 февраля, 09:52
К 9 мая, как заявили в правительстве, ветераны получат единовременные выплаты к 80-летию Дня Победы. Как заявила Ольга Медведева, замгубернатора по внутренней политике, главная задача — максимально уделить внимание ветеранам, блокадникам, труженикам тыла, узникам лагерей и детям войны.
Денежные средства для этого возьмут и из регионального бюджета, и с учётом размеров выплат по указу президента и формирования общих сумм. Так, суммы следующие.
Ветеранам: федеральные средства — 80 тыс. рублей, региональные — 100 тыс. рублей. В общей сумме для данной категории выделено из резервного фонда 6,6 млн. рублей.
Пережившим блокаду Ленинграда: 80 тыс. рублей поступят на одного человека из федерального бюджета, 35 тыс. рублей — из регионального.
Труженикам тыла: 55 тыс. рублей и 35 тыс. рублей соответственно. Итого от области — 85,3 млн рублей.
Вдовам, вдовцам погибших, умерших, инвалидов: 80 тыс. рублей и 35 тыс. рублей соответственно. В общей сумме — более 27 млн рублей из резервного фонда.
Бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и т. д.: федеральные — 80 тыс. рублей, региональные — 35 тыс. рублей.
Приравненным к участникам войны, инвалидам детства в результате ранения, участникам групп разминирования, военнослужащим недействующих частей армии, участникам венгерского восстания и конфликта в Китае: по 35 тыс. рублей из регионального бюджета.
Детям войны: установить ЕДВ в мае — 5 тыс. рублей.
Репрессированным и пострадавшим от политических репрессий — также выплатят по 5 тыс. рублей при сохранении выплаты как Героям социалистического Труда.
Также главам администраций муниципалитетов Белгородской области порекомендовали установить уже муниципальные выплаты. Это 20 тысяч рублей для участников войны, по 1 тысяче рублей всем остальным категориям гражданам. В общей сумме все 22 района и округа потратят на это из фондов 58 млн рублей.
Кроме того, Вячеслав Гладков заявил, что «заставлять никого не будем». Это касается глав администраций.
По словам губернатора, общая сумма выплат за год перечисленным выше категориям жителей Белгородской области составит 1,5 млрд рублей.
Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов заявлял, что в областном центре выплаты ко Дню Победы получат более 450 человек. Так, в Белгороде проживают 22 участника войны, 3 инвалида войны, 14 переживших блокаду, 434 труженика тыла и 22 инвалида детства.