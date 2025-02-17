Как в Белгородской области решат ситуацию с неубранными от снега улицами?

Posted 17 февраля, 07:03
Published 17 февраля, 07:03
Modified 17 февраля, 07:05
Updated 17 февраля, 07:05
Внезапно выпавший снег быстро растаял, но синоптики призывают не расслабляться, осадки обещают ещё несколько дней. Чтобы коллапса на улицах не случилось вновь, губернатор дал поручение министру ЖКХ Белгородской области Алексею Ботвиньеву организовать постоянный мониторинговый штаб.
Сотрудники штаба должны будут в режиме реального времени отслеживать погодную ситуацию и, при необходимости, связываться с главами муниципалитетов, чтобы оперативно выйти на уборку. «Последовательной истории», говорит Вячеслав Гладков, в данном случае не получится, потому что «полстраны занесло».
Он напомнил, что власти за счёт областного бюджета закупили снегоуборочной техники на почти 2 млрд рублей. Чтобы она не простаивала, как недавно вышло с техникой Белгорблагоустройства, на каждую единицу транспорта должно приходиться два водителя: один сдаёт смену, её сразу принимает другой, это обеспечит беспрерывную уборку в условиях активного снегопада.
Не везде уборка снега, если и прошла, прошла качественно. В Белгороде коммунальщики забрызгали грязным снегом машины белгородцев так, что те не смогли очистить их. Извиняться пришлось Валентину Демидову.