Как в Белгородской области решат ситуацию с неубранными от снега улицами?

Он напомнил, что власти за счёт областного бюджета закупили снегоуборочной техники на почти 2 млрд рублей. Чтобы она не простаивала, как недавно вышло с техникой Белгорблагоустройства, на каждую единицу транспорта должно приходиться два водителя: один сдаёт смену, её сразу принимает другой, это обеспечит беспрерывную уборку в условиях активного снегопада.