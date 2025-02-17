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Posted 17 февраля, 08:20

Published 17 февраля, 08:20

Modified 17 февраля, 08:20

Updated 17 февраля, 08:20

Световые столбы над Старым Осколом

Из-за сильных морозов в Белгородской области заметили редкое природное явление: фото

17 февраля 2025, 08:20
Фото: «L1VE Старый Оскол». Световые столбы над Старым Осколом

Световые столбы заметили в Белгородской области

Сюжет
Природа
Столбы запечатлели на фото в Старом Осколе.

Жители Старого Оскола стали свидетелями необычного природного явления — световых (солнечных) столбов. Фотографии публикуют местные Telegram-каналы.

Световые столбы появились из-за сильного мороза. Этой ночью в Белгородской области обещали до -9 °C. По данным «Яндекс. Погоды», в старом Осколе было -16 °C.

Вертикальные полосы света появляются при низких температурах, когда в атмосфере образуются плоские кристаллы льда, отражающие свет. Явление чаще наблюдается в морозную погоду и при наличии ярких источников света, например, прожекторов, фонарей или теплиц.

Световые столбы над Старым Осколом
Световые столбы над Старым Осколом
Световые столбы над Старым Осколом
Световые столбы над Старым Осколом. Фото: «ОК! Старый Оскол»

Световые столбы не так часто можно увидеть в Белгородской области. Ранее их заметили в апреле под Белгородом, а также в январе в Алексеевке, когда температура опустилась до -20 °C.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Природа#Фотофакт#Новости Старого Оскола#Белгород#Световые столбы
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