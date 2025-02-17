Из-за сильных морозов в Белгородской области заметили редкое природное явление: фото

Posted 17 февраля, 08:20
Published 17 февраля, 08:20
Modified 17 февраля, 08:20
Updated 17 февраля, 08:20
Жители Старого Оскола стали свидетелями необычного природного явления — световых (солнечных) столбов. Фотографии публикуют местные Telegram-каналы.
Световые столбы появились из-за сильного мороза. Этой ночью в Белгородской области обещали до -9 °C. По данным «Яндекс. Погоды», в старом Осколе было -16 °C.
Вертикальные полосы света появляются при низких температурах, когда в атмосфере образуются плоские кристаллы льда, отражающие свет. Явление чаще наблюдается в морозную погоду и при наличии ярких источников света, например, прожекторов, фонарей или теплиц.
Световые столбы не так часто можно увидеть в Белгородской области. Ранее их заметили в апреле под Белгородом, а также в январе в Алексеевке, когда температура опустилась до -20 °C.