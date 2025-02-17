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Posted 17 февраля, 07:29

Published 17 февраля, 07:29

Modified 18 февраля, 09:04

Updated 18 февраля, 09:04

Датчики для детей-диабетиков

История с датчиками для белгородских детей-диабетиков дошла до главы СК Бастрыкина

17 февраля 2025, 07:29
Фото: bel.ru. Датчики для детей-диабетиков
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Медицина
Следком проверит качество датчиков для детей с диабетом после многочисленных жалоб родителей.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращениям жителей Белгородской области, которые не согласились с заменой измерителей для детей, страдающих сахарным диабетом.

Ранее родители жаловались, что власти закупили дешёвые аналоги британских датчиков глюкозы, которые якобы некорректно показывают данные, вызывают аллергические реакции и не передают информацию на телефоны.

Разобраться в ситуации поручено главе регионального управления СК Станиславу Захарову. Ход процессуальной проверки взяли на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее состоялась проверка закупки китайских датчиков для мониторинга уровня глюкозы у детей-диабетиков в Белгородской области. Специалисты не нашли нарушений и подтвердили соответствие оборудования требованиям.

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников протестировал на себе китайский и британский датчики. По его словам, устройства работали исправно, а разница в показателях не превышала единицы. Министр отметил, что, даже после физических нагрузок, системы не теряли связь и функционировали без сбоев.

Потом одна из пользовательниц заявила, что смогла получить доступ к показателям Иконникова. Она подчеркнула, что такая уязвимость ставит под угрозу конфиденциальность данных детей. Министр подтвердил возможность просмотра чужих данных, но отметил, что для этого нужен номер передатчика, который сами пользователи не должны публиковать.

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#Анна Селищева#Белгородская область#Медицина#Дети#Сахарный диабет#Белгород#Андрей иконников#Александр бастрыкин#Датчики глюкозы
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