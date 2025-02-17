История с датчиками для белгородских детей-диабетиков дошла до главы СК Бастрыкина

Потом одна из пользовательниц заявила, что смогла получить доступ к показателям Иконникова. Она подчеркнула, что такая уязвимость ставит под угрозу конфиденциальность данных детей. Министр подтвердил возможность просмотра чужих данных, но отметил, что для этого нужен номер передатчика, который сами пользователи не должны публиковать.