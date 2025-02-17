«Глыба рынка». В Белгороде закрылся ещё один знакомый всем магазин?

Posted 17 февраля, 09:48
Published 17 февраля, 09:48
Modified 17 февраля, 09:48
Updated 17 февраля, 09:48
В Белгороде закрылся магазин техники «РЕТ», сообщает Telegram-канал «Электромир Максимова», прилагая фотографии от подписчика.
«Магазин не работает. Работать не будет», — сказано в объявлении на входной двери.
К слову, на сайте теперь можно сделать покупку только в воронежском отделении сети. «ВКонтакте» также остался только воронежский адрес.
Судя по данным сервиса «Чекко», компания ООО «Бел-Рет» всё ещё работает, но находится в процессе реорганизации. Она зарегистрирована более 20 лет назад. За всё время заключила 100 контрактов в системе госзакупок на общую сумму 14,9 млн рублей в роли поставщика.
За 2023 год выручка компании упала на 51% по сравнению с предыдущим периодом и составила 34,7 млн рублей. Чистая прибыль также уменьшилась на 15% — до 205 тыс. рублей.
По данным «СПАРК-Интерфакс», директора организации Владимира Поскачей осенью прошлого года признали банкротом.
В Белгороде за последние два года закрылось несколько крупных магазинов. Причины различны: от экономических трудностей до сложной политической ситуации. Закрылись такие сети, как «Леруа Мерлен», «Кораблик», «Карусель», «Европа», «Технопарк», «Амиталь» и другие.
Под новый год в Белгороде выставили на продажу здание, в котором долгое время находился магазин «Промтовары № 6».
А совсем недавно закрылся магазин «Музторг», который проработал 13 лет на Белгородском проспекте. Причиной стало переключение внимания компании на онлайн-продажи. Теперь весь ассортимент доступен через интернет-магазин с доставкой или пунктами выдачи.