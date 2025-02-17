bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 февраля, 09:48

Published 17 февраля, 09:48

Modified 17 февраля, 09:48

Updated 17 февраля, 09:48

Ещё один магазин закрылся в Белгороде

«Глыба рынка». В Белгороде закрылся ещё один знакомый всем магазин?

17 февраля 2025, 09:48
Фото: «Электромир Максимова». Ещё один магазин закрылся в Белгороде

Белгородцы сообщают о закрытии одного из магазинов техники

Сюжет
Новости Белгорода
На двери заметили объявление о том, работать торговая точка больше не будет.

В Белгороде закрылся магазин техники «РЕТ», сообщает Telegram-канал «Электромир Максимова», прилагая фотографии от подписчика.

«Магазин не работает. Работать не будет», — сказано в объявлении на входной двери.

К слову, на сайте теперь можно сделать покупку только в воронежском отделении сети. «ВКонтакте» также остался только воронежский адрес.

Ещё один магазин закрылся в Белгороде
Ещё один магазин закрылся в Белгороде. Фото: «Электромир Максимова»

Судя по данным сервиса «Чекко», компания ООО «Бел-Рет» всё ещё работает, но находится в процессе реорганизации. Она зарегистрирована более 20 лет назад. За всё время заключила 100 контрактов в системе госзакупок на общую сумму 14,9 млн рублей в роли поставщика.

За 2023 год выручка компании упала на 51% по сравнению с предыдущим периодом и составила 34,7 млн рублей. Чистая прибыль также уменьшилась на 15% — до 205 тыс. рублей.

По данным «СПАРК-Интерфакс», директора организации Владимира Поскачей осенью прошлого года признали банкротом.

В Белгороде за последние два года закрылось несколько крупных магазинов. Причины различны: от экономических трудностей до сложной политической ситуации. Закрылись такие сети, как «Леруа Мерлен», «Кораблик», «Карусель», «Европа», «Технопарк», «Амиталь» и другие.

Под новый год в Белгороде выставили на продажу здание, в котором долгое время находился магазин «Промтовары № 6».

А совсем недавно закрылся магазин «Музторг», который проработал 13 лет на Белгородском проспекте. Причиной стало переключение внимания компании на онлайн-продажи. Теперь весь ассортимент доступен через интернет-магазин с доставкой или пунктами выдачи.

Не только из-за обстрелов: какие крупные магазины ушли из Белгорода и почему?
Узнать подробнее
Читайте также:
«А он закрыт!»: в Белгороде закрылся известный музыкальный магазин. Что случилось?Почему закрылся магазин «Лёгкий шаг» на Преображенской в Белгороде?Недовольным закрытием детских магазинов белгородцам предложили доставку из Сети
#Анна Селищева#Город#Магазин#Новости Белгорода#Закрытие#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика