«Глыба рынка». В Белгороде закрылся ещё один знакомый всем магазин?

Судя по данным сервиса «Чекко», компания ООО «Бел-Рет» всё ещё работает, но находится в процессе реорганизации. Она зарегистрирована более 20 лет назад. За всё время заключила 100 контрактов в системе госзакупок на общую сумму 14,9 млн рублей в роли поставщика.