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Posted 17 февраля, 12:19

Published 17 февраля, 12:19

Modified 17 февраля, 12:21

Updated 17 февраля, 12:21

Олег Медведев

Глава района в Белгородской области вернулся из «Барса» спустя месяц

17 февраля 2025, 12:19
Фото: страница Олега Медведева. Олег Медведев

Олег Медведев вернулся из отряда «Барс-Белгород»

Сюжет
Чиновник
Глава Яковлевского округа Олег Медведев сообщил о возвращении к работе после службы в «Барсе».

Олег Медведев вернулся к исполнению обязанностей главы администрации Яковлевского округа после службы в добровольческом отряде «Барс-Белгород».

Он отметил, что полученные навыки тактических действий, командной работы и выполнения задач в оперативной обстановке пригодятся в его дальнейшей деятельности. Также Медведев подчеркнул важность «боевого братства» и ценность новых знакомств, приобретённых за время службы.

Напомним, что он вступил в отряд в середине января этого года. Медведев возглавляет Яковлевский городской округ с 25 января 2022 года.

Недавно глава Алексеевского округа Светлана Халеева решила временно покинуть пост и вступить в добровольческий отряд «Барс-Белгород». Она объяснила это желанием получить ценный опыт, который поможет ей эффективнее действовать в любых ситуациях.

Отряд «Барс-Белгород» стал местом службы для многих белгородских чиновников. Журналисты «Бел.Ру» изучили официальные данные и выяснили, кто из них и сколько пробыл в батальоне.

Рейтинг «Барса»: сколько отслужили в отряде белгородские чиновники
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Чиновник#Белгород#Олег Медведев#Яковлевский горокруг#Барс-Белгород
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