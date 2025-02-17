Глава района в Белгородской области вернулся из «Барса» спустя месяц

Posted 17 февраля, 12:19
Published 17 февраля, 12:19
Modified 17 февраля, 12:21
Updated 17 февраля, 12:21
Олег Медведев вернулся к исполнению обязанностей главы администрации Яковлевского округа после службы в добровольческом отряде «Барс-Белгород».
Он отметил, что полученные навыки тактических действий, командной работы и выполнения задач в оперативной обстановке пригодятся в его дальнейшей деятельности. Также Медведев подчеркнул важность «боевого братства» и ценность новых знакомств, приобретённых за время службы.
Напомним, что он вступил в отряд в середине января этого года. Медведев возглавляет Яковлевский городской округ с 25 января 2022 года.
Недавно глава Алексеевского округа Светлана Халеева решила временно покинуть пост и вступить в добровольческий отряд «Барс-Белгород». Она объяснила это желанием получить ценный опыт, который поможет ей эффективнее действовать в любых ситуациях.
Отряд «Барс-Белгород» стал местом службы для многих белгородских чиновников. Журналисты «Бел.Ру» изучили официальные данные и выяснили, кто из них и сколько пробыл в батальоне.