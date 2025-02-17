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Posted 17 февраля, 15:30

Published 17 февраля, 15:30

Modified 17 февраля, 15:30

Updated 17 февраля, 15:30

У белгородцев к медицинской сфере тоже накопилось немало вопросов

Гладков ругает минздрав, а СМИ публикуют новые подробности ДТП со скорой в Белгороде

17 февраля 2025, 15:30
Фото: 1MI. У белгородцев к медицинской сфере тоже накопилось немало вопросов
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Итоги дня
Главными темами дня стали претензии губернатора к минздраву, возвращение очередного чиновника из «Барса» и новые детали ДТП, в котором погибли фельдшеры.

Гладков отчитал минздрав

Губернатор Вячеслав Гладков считает, что региональный минздрав плохо организовал информирование жителей о закрытии на капремонт поликлиники № 7.

По словам врио министра здравоохранения Людмилы Крыловой, информация о закрытии размещалась на сайтах медучреждений и в холлах поликлиники, а также озвучивалась участковыми врачами.

Однако Гладков заявил, что многие жители, в особенности пенсионеры, остались в неведении, так как не читали объявления и не получали чётких разъяснений от медиков.

Глава региона поручил проработать этот вопрос.

«Позоримся и издеваемся над людьми»: Гладков отчитал белгородский минздрав
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Возвращение на службу ещё одного чиновника

Глава Яковлевского округа Олег Медведев спустя месяц службы в отряде «Барс-Белгород» вернулся на свой прежний пост. По его словам, полученный в батальоне опыт пригодится ему в дальнейшей работе.

В настоящее время на службе в отряде также находится глава Алексеевского округа Светлана Халеева.

Глава района в Белгородской области вернулся из «Барса» спустя месяц
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Новые детали ДТП, в котором погибли фельдшеры

По словам члена Общественной палаты Набигуллы Багамаева, в машине находились двое военных — Мурад М. и владелец авто Рамазан Гаджимурадов, — а также Ису А., который в настоящее время находится в коме. Багамаев утверждает, что первые двое мужчин уже вышли из комы и дают показания в московском госпитале.

В УМВД региона не назвали главного подозреваемого, но сообщили о продолжении расследования уголовного дела.

Багамаев в комментарии для Бел.Ру уточнил, что все участники ДТП остаются в России, никто не в бегах. Также он опроверг, что один из тех, кто был в BMW, приехал в регион из Беларуси.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Минздрав#Белгород#Вячеслав Гладков#Итоги дня#Критика#Набигулла Багамаев#Барс-Белгород
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