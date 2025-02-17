Гладков ругает минздрав, а СМИ публикуют новые подробности ДТП со скорой в Белгороде

Posted 17 февраля, 15:30
Published 17 февраля, 15:30
Modified 17 февраля, 15:30
Updated 17 февраля, 15:30
Губернатор Вячеслав Гладков считает, что региональный минздрав плохо организовал информирование жителей о закрытии на капремонт поликлиники № 7.
По словам врио министра здравоохранения Людмилы Крыловой, информация о закрытии размещалась на сайтах медучреждений и в холлах поликлиники, а также озвучивалась участковыми врачами.
Однако Гладков заявил, что многие жители, в особенности пенсионеры, остались в неведении, так как не читали объявления и не получали чётких разъяснений от медиков.
Глава региона поручил проработать этот вопрос.
Глава Яковлевского округа Олег Медведев спустя месяц службы в отряде «Барс-Белгород» вернулся на свой прежний пост. По его словам, полученный в батальоне опыт пригодится ему в дальнейшей работе.
В настоящее время на службе в отряде также находится глава Алексеевского округа Светлана Халеева.
По словам члена Общественной палаты Набигуллы Багамаева, в машине находились двое военных — Мурад М. и владелец авто Рамазан Гаджимурадов, — а также Ису А., который в настоящее время находится в коме. Багамаев утверждает, что первые двое мужчин уже вышли из комы и дают показания в московском госпитале.
В УМВД региона не назвали главного подозреваемого, но сообщили о продолжении расследования уголовного дела.
Багамаев в комментарии для Бел.Ру уточнил, что все участники ДТП остаются в России, никто не в бегах. Также он опроверг, что один из тех, кто был в BMW, приехал в регион из Беларуси.