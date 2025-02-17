«Если только бежать галопом»: белгородцы жалуются на слишком быстрый светофор

Posted 17 февраля, 13:19
Published 17 февраля, 13:19
Modified 17 февраля, 13:19
Updated 17 февраля, 13:19
Жительница Белгорода обратилась с просьбой увеличить время работы светофора для пешеходов возле «Ленты» на улице Щорса.
«Светофор для пешеходов „горит“ 20 секунд. Извините, конечно, но это невозможно — пройти такой промежуток за такое время, если только бежать галопом. А о пожилых людях я вообще молчу. А стоять на островке в дождливую погоду или слякоть — это обеспечено быть грязным, после того как обольёт машина», — отметила она.
Она попросила добавить хотя бы 10 секунд к зелёному для пешеходов.
Мэр города Валентин Демидов поблагодарил женщину за информацию и поручил сотрудникам Белгорблагоустройства проанализировать работу светофоров на этом участке.
«После будут приняты оптимальные решения по регулировке указанных светофоров», — сообщил он.
Ранее белгородцы просили установить запрещающие знаки стоянки рядом с детским садом, чтобы отводить и забирать детей, не нарушая ПДД.