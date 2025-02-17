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Posted 17 февраля, 13:19

Published 17 февраля, 13:19

Modified 17 февраля, 13:19

Updated 17 февраля, 13:19

На переход дороги отводится лишь 20 секунд

«Если только бежать галопом»: белгородцы жалуются на слишком быстрый светофор

17 февраля 2025, 13:19
Фото: 1MI. На переход дороги отводится лишь 20 секунд

Белгородцам не хватает времени на переход дороги на улице Щорса

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Новости Белгорода
Белгородка попросила увеличить время работы светофора для пешеходов на улице Щорса. Мэр города поручил проанализировать ситуацию.

Жительница Белгорода обратилась с просьбой увеличить время работы светофора для пешеходов возле «Ленты» на улице Щорса.

«Светофор для пешеходов „горит“ 20 секунд. Извините, конечно, но это невозможно — пройти такой промежуток за такое время, если только бежать галопом. А о пожилых людях я вообще молчу. А стоять на островке в дождливую погоду или слякоть — это обеспечено быть грязным, после того как обольёт машина», — отметила она.

Она попросила добавить хотя бы 10 секунд к зелёному для пешеходов.

Мэр города Валентин Демидов поблагодарил женщину за информацию и поручил сотрудникам Белгорблагоустройства проанализировать работу светофоров на этом участке.

«После будут приняты оптимальные решения по регулировке указанных светофоров», — сообщил он.

Ранее белгородцы просили установить запрещающие знаки стоянки рядом с детским садом, чтобы отводить и забирать детей, не нарушая ПДД.

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#Анна Селищева#Город#Новости Белгорода#Светофор#Белгород#Валентин Демидов
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