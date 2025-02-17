Экономика данных и тренды ИИ: чего ждать от конференции Data Fusion в 2025 году?

Posted 17 февраля, 13:29
Published 17 февраля, 13:29
Modified 17 февраля, 14:47
Updated 17 февраля, 14:47
Пятый Data Fusion состоится на площадке технологического кластера «Ломоносов». Там соберутся лучшие эксперты в области технологий, бизнеса и госпредставители. Как рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик, конференция — важная платформа для обмена знаниями, позволяющая объединить усилия вокруг изучения и развития современных технологий. Участники смогут посетить более 70 сессий, но для очного присутствия необходима предварительная регистрация.
В этот раз особое внимание будет уделено исследованию ключевых аспектов экономики данных, актуальным трендам и международному обмену опытом в области искусственного интеллекта. Также будет обсуждаться расширение использования передовых технологий на новых рынках.
В рамках конференции специалисты изучат множество тем, касающихся генеративного ИИ. Среди них — использование Large Language Models (LLM) с ограниченным объемом данных, мультиагентные системы, малые генеративные модели и RAG.
Участники поделятся знаниями в основных направлениях работы с данными: Computer Vision (CV), Natural Language Processing (NLP) и рекомендательных системах. Они также рассмотрят такие темы, как вычислительная инфраструктура для ИИ-решений, графы знаний, кибербезопасность, DataOps, математическая оптимизация, embodied AI и reinforcement learning (RL).
В специальном треке «ML+наука» будут представлены последние открытия, сделанные на стыке работы нейросетей и естественных наук, фармацевтики и медицины. Также будут организованы отдельные бизнес-треки для обсуждения вопросов управления данными, в частности в промышленности.
Новым для конференции станет трек «Нейротех», где эксперты обсудят прорывы в ИИ-технологиях, перспективы их развития и конкретные частные кейсы.
Особое внимание будет уделено вопросам влияния языковых моделей на языковую идентичность, коммуникационные паттерны, творческий и культурный код человечества.
В рамках деловой программы First Russian Data Forum, которая пройдёт во второй день, представители государственных структур и бизнес-сообщества обсудят вопросы, связанные с формированием многополярного технологического мира в будущем и местом России в нём, а также перспективы сотрудничества.
На Data Fusion 2025 и First Russian Data Forum, отметила президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова, участники смогут подвести итоги Стратегии развития рынка больших данных и оценить её результаты.
В ходе мероприятия будет вручена премия Data Fusion Awards, в этом году в премии впервые появится номинация «Научный прорыв года в области искусственного интеллекта». В ней будут соревноваться авторы лучших научных работ в сфере Data Science и искусственного интеллекта. Кроме того, в рамках конференции пройдёт церемония награждения победителей соревнования Data Fusion Contest.