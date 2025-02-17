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Posted 17 февраля, 13:29

Published 17 февраля, 13:29

Modified 17 февраля, 14:47

Updated 17 февраля, 14:47

Началась регистрация участников на ежегодную конференцию Data Fusion 2025

Экономика данных и тренды ИИ: чего ждать от конференции Data Fusion в 2025 году?

17 февраля 2025, 13:29
Фото: Изображение Midjourney.

Началась регистрация участников на ежегодную конференцию Data Fusion 2025

Мероприятие, посвящённое работе с данными и развитию нейронных сетей, пройдёт в апреле в Москве. Программа обещает быть насыщенной, сообщили в пресс-службе ВТБ.

Пятый Data Fusion состоится на площадке технологического кластера «Ломоносов». Там соберутся лучшие эксперты в области технологий, бизнеса и госпредставители. Как рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик, конференция — важная платформа для обмена знаниями, позволяющая объединить усилия вокруг изучения и развития современных технологий. Участники смогут посетить более 70 сессий, но для очного присутствия необходима предварительная регистрация.

В этот раз особое внимание будет уделено исследованию ключевых аспектов экономики данных, актуальным трендам и международному обмену опытом в области искусственного интеллекта. Также будет обсуждаться расширение использования передовых технологий на новых рынках.

В рамках конференции специалисты изучат множество тем, касающихся генеративного ИИ. Среди них — использование Large Language Models (LLM) с ограниченным объемом данных, мультиагентные системы, малые генеративные модели и RAG.

Участники поделятся знаниями в основных направлениях работы с данными: Computer Vision (CV), Natural Language Processing (NLP) и рекомендательных системах. Они также рассмотрят такие темы, как вычислительная инфраструктура для ИИ-решений, графы знаний, кибербезопасность, DataOps, математическая оптимизация, embodied AI и reinforcement learning (RL).

В специальном треке «ML+наука» будут представлены последние открытия, сделанные на стыке работы нейросетей и естественных наук, фармацевтики и медицины. Также будут организованы отдельные бизнес-треки для обсуждения вопросов управления данными, в частности в промышленности.

Новым для конференции станет трек «Нейротех», где эксперты обсудят прорывы в ИИ-технологиях, перспективы их развития и конкретные частные кейсы.

Особое внимание будет уделено вопросам влияния языковых моделей на языковую идентичность, коммуникационные паттерны, творческий и культурный код человечества.

В рамках деловой программы First Russian Data Forum, которая пройдёт во второй день, представители государственных структур и бизнес-сообщества обсудят вопросы, связанные с формированием многополярного технологического мира в будущем и местом России в нём, а также перспективы сотрудничества.

На Data Fusion 2025 и First Russian Data Forum, отметила президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова, участники смогут подвести итоги Стратегии развития рынка больших данных и оценить её результаты.

В ходе мероприятия будет вручена премия Data Fusion Awards, в этом году в премии впервые появится номинация «Научный прорыв года в области искусственного интеллекта». В ней будут соревноваться авторы лучших научных работ в сфере Data Science и искусственного интеллекта. Кроме того, в рамках конференции пройдёт церемония награждения победителей соревнования Data Fusion Contest.

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#Валерия Колесникова#Москва#Технологии#Конференция#Россия#ВТБ#Искусственный интеллект#Генеративный ИИ#Data Fusion
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