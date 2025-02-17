Экономика данных и тренды ИИ: чего ждать от конференции Data Fusion в 2025 году?

В ходе мероприятия будет вручена премия Data Fusion Awards, в этом году в премии впервые появится номинация «Научный прорыв года в области искусственного интеллекта». В ней будут соревноваться авторы лучших научных работ в сфере Data Science и искусственного интеллекта. Кроме того, в рамках конференции пройдёт церемония награждения победителей соревнования Data Fusion Contest.