Движение «БНР»* попало в список Росфинмониторинга

Posted 17 февраля, 16:05
Published 17 февраля, 16:05
Modified 17 февраля, 16:05
Updated 17 февраля, 16:05
Росфинмониторинг добавил 174 организации в перечень террористов и экстремистов, сообщает «РИА Новости». В этот список под номером 28 попала и запрещённая в России структура — движение «Белгородская народная республика» (Земля белгородская)*.
Ранее организацию признали террористической в реестре ФСБ России под номером 60.
В 2022 году губернатор Вячеслав Гладков опроверг слухи о создании Белгородской Народной Республики* и присоединении области к Воронежской. Он призвал полагаться на официальные источники.
Позже на сайте минсельхоза Белгородской области появилась карта с названием «Белгородская народная республика»*. Власти объяснили это сбоями в системе OpenStreetMap.
* Признано террористическим