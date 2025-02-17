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Posted 17 февраля, 16:05

Published 17 февраля, 16:05

Modified 17 февраля, 16:05

Updated 17 февраля, 16:05

БНР* признали террористической

Движение «БНР»* попало в список Росфинмониторинга

17 февраля 2025, 16:05
Фото: 1MI. БНР* признали террористической
Сомнительное движение признали террористическим сразу в двух реестрах.

Росфинмониторинг добавил 174 организации в перечень террористов и экстремистов, сообщает «РИА Новости». В этот список под номером 28 попала и запрещённая в России структура — движение «Белгородская народная республика» (Земля белгородская)*.

Ранее организацию признали террористической в реестре ФСБ России под номером 60.

В 2022 году губернатор Вячеслав Гладков опроверг слухи о создании Белгородской Народной Республики* и присоединении области к Воронежской. Он призвал полагаться на официальные источники.

Позже на сайте минсельхоза Белгородской области появилась карта с названием «Белгородская народная республика»*. Власти объяснили это сбоями в системе OpenStreetMap.

Движение «Белгородская Народная Республика» признали террористическим
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Терроризм#Белгород#Росфинмониторинг
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