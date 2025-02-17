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Posted 17 февраля, 10:23

Published 17 февраля, 10:23

Modified 17 февраля, 10:23

Updated 17 февраля, 10:23

Детские бронежилеты

Детям в Белгородской области передали бронежилеты

17 февраля 2025, 10:23
Фото: скриншот из репортажа «Вести. Белгород». Детские бронежилеты
Сюжет
Дети
Белгородская митрополия передала средства защиты Шебекинскому округу.

Белгородской митрополии передали 60 детских бронежилетов отечественного производства, сообщают «Вести. Белгород».

Подарок поступил от благотворительного фонда «Старорусская 12» из Санкт-Петербурга. Треть из этого числа передали курянам, остальное — Шебекинскому округу.

Средствами индивидуальной защиты, как детскими, так и взрослыми, будет укомплектован специальный транспорт, который поможет эвакуировать жителей из опасных приграничных районов.

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн выразил надежду, что бронежилеты помогут «защитить наше будущее»: они лёгкие и обеспечивают надёжную защиту головы.

Это уже вторая партия бронежилетов, переданная митрополией в Шебекино. В сентябре 2024 года Белгородская митрополия получила 30 единиц обмундирования.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Иоанн#Дети#Шебекино#Белгород#Приграничье#Бронежилеты
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