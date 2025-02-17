Детям в Белгородской области передали бронежилеты

Posted 17 февраля, 10:23
Published 17 февраля, 10:23
Modified 17 февраля, 10:23
Updated 17 февраля, 10:23
Белгородской митрополии передали 60 детских бронежилетов отечественного производства, сообщают «Вести. Белгород».
Подарок поступил от благотворительного фонда «Старорусская 12» из Санкт-Петербурга. Треть из этого числа передали курянам, остальное — Шебекинскому округу.
Средствами индивидуальной защиты, как детскими, так и взрослыми, будет укомплектован специальный транспорт, который поможет эвакуировать жителей из опасных приграничных районов.
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн выразил надежду, что бронежилеты помогут «защитить наше будущее»: они лёгкие и обеспечивают надёжную защиту головы.
Это уже вторая партия бронежилетов, переданная митрополией в Шебекино. В сентябре 2024 года Белгородская митрополия получила 30 единиц обмундирования.