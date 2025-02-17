Делали детям, а пользуются родители: в «Навигаторе 31» появятся ИИ и новые секции

Как пояснил спикер, сейчас в дополнительное образование вовлечено больше 83% юных белгородцев, но, несмотря на это, основные пользователи платформы — родители, а не дети. После проведённого опроса выяснилось, что 93% родителей знают о платформе, но только 41% активно пользуются.