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Posted 17 февраля, 06:54

Published 17 февраля, 06:54

Modified 17 февраля, 06:56

Updated 17 февраля, 06:56

В Белгородской области оптимизируют портал «Навигатор 31»

Делали детям, а пользуются родители: в «Навигаторе 31» появятся ИИ и новые секции

17 февраля 2025, 06:54
Фото: 1MI.

В Белгородской области оптимизируют портал «Навигатор 31»

Сюжет
Дети
Белгородскую платформу для записи на программы дополнительного образования «Навигатор 31» хотят кардинально переделать, чтобы ей пользовались дети.

В Белгородской области хотят улучшить проект «Навигатор 31», который помогает записаться и выбрать секцию дополнительного образования, с которыми недавно был скандал из-за отсутствия возможности записаться на занятия бесплатно. О реновации портала рассказал дублёр министра цифрового развития Кирилл Андреев.

Как пояснил спикер, сейчас в дополнительное образование вовлечено больше 83% юных белгородцев, но, несмотря на это, основные пользователи платформы — родители, а не дети. После проведённого опроса выяснилось, что 93% родителей знают о платформе, но только 41% активно пользуются.

Платформа ориентирована только на родителей, которые не знают о всех возможностях «Навигатора», также найти в нём можно не все секции, которые доступны в регионе, считает Андреев.

После изменения проекта хотят вовлечь в допобразование не меньше 90% школьников, которые смогут самостоятельно выбрать любую спортивную, творческую и другие секции.

В «Навигаторе 31» появится искусственный интеллект, который подскажет ребёнку секцию и кружки, где он сможет реализовать свою мечту.

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#Алёна Мальцева#Общество#Спорт#Дети#Белгород
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