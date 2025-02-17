Делали детям, а пользуются родители: в «Навигаторе 31» появятся ИИ и новые секции

Posted 17 февраля, 06:54
Published 17 февраля, 06:54
Modified 17 февраля, 06:56
Updated 17 февраля, 06:56
В Белгородской области хотят улучшить проект «Навигатор 31», который помогает записаться и выбрать секцию дополнительного образования, с которыми недавно был скандал из-за отсутствия возможности записаться на занятия бесплатно. О реновации портала рассказал дублёр министра цифрового развития Кирилл Андреев.
Как пояснил спикер, сейчас в дополнительное образование вовлечено больше 83% юных белгородцев, но, несмотря на это, основные пользователи платформы — родители, а не дети. После проведённого опроса выяснилось, что 93% родителей знают о платформе, но только 41% активно пользуются.
Платформа ориентирована только на родителей, которые не знают о всех возможностях «Навигатора», также найти в нём можно не все секции, которые доступны в регионе, считает Андреев.
После изменения проекта хотят вовлечь в допобразование не меньше 90% школьников, которые смогут самостоятельно выбрать любую спортивную, творческую и другие секции.
В «Навигаторе 31» появится искусственный интеллект, который подскажет ребёнку секцию и кружки, где он сможет реализовать свою мечту.