Чиновники согласовали установку памятной таблички с сомнительной надписью?

Posted 17 февраля, 15:21
Published 17 февраля, 15:21
Modified 17 февраля, 15:21
Updated 17 февраля, 15:21
В начале этого месяца жители Орла заметили памятную табличку, на которой была допущена серьёзная грамматическая ошибка.
Текст на монументе рассказывал о братской могиле танкистов, которые погибли при освобождении Орла в 1943 году. Однако авторы запутались в причастных оборотах и написали «братская могила воинам-танкистам».
На ошибку указали местные жители. После жалоб её оперативно исправили, заменив табличку на вариант без ошибок, пишет «Орелtimes».
Подобные ситуации случались и в Белгородской области. Например, на стенде в Сосновке слово «длина» оказалось с лишней в нём буквой «н". А в Сочи на памятнике допустили ошибку в названии белгородского города.