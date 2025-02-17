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Posted 17 февраля, 15:21

Published 17 февраля, 15:21

Modified 17 февраля, 15:21

Updated 17 февраля, 15:21

Табличка с ошибкой

Чиновники согласовали установку памятной таблички с сомнительной надписью?

17 февраля 2025, 15:21
Фото: группа ВК «Орел LIVE | Новости • Город • Орловчане». Табличка с ошибкой

На памятной табличке в Орле допустили серьёзную ошибку

Жителям Орла пришлось исправлять ошибку, допущенную на памятной табличке, посвящённой погибшим танкистам.

В начале этого месяца жители Орла заметили памятную табличку, на которой была допущена серьёзная грамматическая ошибка.

Текст на монументе рассказывал о братской могиле танкистов, которые погибли при освобождении Орла в 1943 году. Однако авторы запутались в причастных оборотах и написали «братская могила воинам-танкистам».

На ошибку указали местные жители. После жалоб её оперативно исправили, заменив табличку на вариант без ошибок, пишет «Орелtimes».

Подобные ситуации случались и в Белгородской области. Например, на стенде в Сосновке слово «длина» оказалось с лишней в нём буквой «н". А в Сочи на памятнике допустили ошибку в названии белгородского города.

В белгородской Сосновке заметили табличку с грубыми ошибками. Что ответили в мэрии?
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#Александра Склярова#Общество#Сквер#Орел#Орловская область
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