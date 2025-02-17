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Posted 17 февраля, 07:06

Published 17 февраля, 07:06

Modified 17 февраля, 07:08

Updated 17 февраля, 07:08

Последствия атаки ВСУ в Белгородской области

Четверо погибли, ранены трое: в Белгородской области выдалось тяжёлое воскресенье

17 февраля 2025, 07:06
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети. Последствия атаки ВСУ в Белгородской области

Четыре человека погибли при атаках ВСУ в Белгородской области

Сюжет
Обстрел
Минувший день, 16 февраля, для Белгородской области стал тяжёлым: от ударов ВСУ погибли четыре человека, ещё трое получили ранения. Есть разрушения.

На трассе у села Двулучное Валуйского округа вследствие удара дрона по легковушке погибла женщина. Ещё одна мирная жительница, сидевшая за рулём, получила ушибы, госпитализация не потребовалась.

Чуть позже в том же селе ранения получил мужчина. Ему удалось оказать необходимую помощь на месте.

Всего в муниципалитете есть разрушения в четырёх домах, трёх квартирах в многоэтажном доме, трёх хозпостройках, повреждено 13 автомобилей. Ещё три машины оказались полностью уничтожены огнём.

У того же села, где от удара ВСУ погибла белгородка, ранения получил мужчина
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В Графовке Краснояружского района погибли три жителя, которые в этот момент находились в автомобиле. В Репяховке после обстрела пришлось госпитализировать работника сельхозпредприятия.

Повреждения зафиксировали в пяти жилых домах, трёх машинах, сельхозпредприятии, водонапорной башне и ЛЭП.

Дрон ВСУ ударил по авто в Белгородской области — погибли три человека
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Также под атаку со стороны Украины попали ещё пять муниципалитетов. В Белгородском районе пострадали два домовладения и сельхозпредприятие, в Борисовском районе — неработающее предприятие, в Шебекинском округе — два дома, хозпостройка, соцобъект и объект связи.

В Грайворонском округе и Волоконовском районе обошлось без каких-либо последствий на земле.

Всего за вчерашний день ВСУ выпустили по региону около 86 БПЛА и 62 боеприпасов.

После обстрела белгородцы в одном из населённых пунктов остались без света и воды
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