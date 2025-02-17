Четверо погибли, ранены трое: в Белгородской области выдалось тяжёлое воскресенье

Также под атаку со стороны Украины попали ещё пять муниципалитетов. В Белгородском районе пострадали два домовладения и сельхозпредприятие, в Борисовском районе — неработающее предприятие, в Шебекинском округе — два дома, хозпостройка, соцобъект и объект связи.