Четверо погибли, ранены трое: в Белгородской области выдалось тяжёлое воскресенье

Posted 17 февраля, 07:06
Published 17 февраля, 07:06
Modified 17 февраля, 07:08
Updated 17 февраля, 07:08
На трассе у села Двулучное Валуйского округа вследствие удара дрона по легковушке погибла женщина. Ещё одна мирная жительница, сидевшая за рулём, получила ушибы, госпитализация не потребовалась.
Чуть позже в том же селе ранения получил мужчина. Ему удалось оказать необходимую помощь на месте.
Всего в муниципалитете есть разрушения в четырёх домах, трёх квартирах в многоэтажном доме, трёх хозпостройках, повреждено 13 автомобилей. Ещё три машины оказались полностью уничтожены огнём.
В Графовке Краснояружского района погибли три жителя, которые в этот момент находились в автомобиле. В Репяховке после обстрела пришлось госпитализировать работника сельхозпредприятия.
Повреждения зафиксировали в пяти жилых домах, трёх машинах, сельхозпредприятии, водонапорной башне и ЛЭП.
Также под атаку со стороны Украины попали ещё пять муниципалитетов. В Белгородском районе пострадали два домовладения и сельхозпредприятие, в Борисовском районе — неработающее предприятие, в Шебекинском округе — два дома, хозпостройка, соцобъект и объект связи.
В Грайворонском округе и Волоконовском районе обошлось без каких-либо последствий на земле.
Всего за вчерашний день ВСУ выпустили по региону около 86 БПЛА и 62 боеприпасов.