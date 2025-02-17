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Posted 17 февраля, 09:04

Published 17 февраля, 09:04

Modified 17 февраля, 09:04

Updated 17 февраля, 09:04

Под удары ВСУ в Белгородской области попадают дома и автомобили

Более 5200 белгородских семей потеряли жильё из-за обстрелов с начала СВО

17 февраля 2025, 09:04
Фото: 1MI. Под удары ВСУ в Белгородской области попадают дома и автомобили
Сюжет
СВО
2,2 тыс. семей уже получили новые дома или квартиры.

После начала специальной военной операции на Украине своих домов в результате обстрелов лишились свыше 5,2 тысячи белгородских семей.

На специальные счета пострадавших перевели 20,5 млрд рублей. Новые дома приобрели 2248 семей, ещё 1278 собственников присматривают себе новое место жительства.

На сегодняшний день в регионе сохраняется потребность в помощи поиска нового дома некоторым жителям. На эти нужды полагается выделить ещё около 28 млрд рублей, отметили в пресс-службе областного правительства.

Отметим, что только за последние пару недель белгородцам, потерявшим свои дома, перевели порядка 4 млрд рублей. Также жителям продолжают выплачивать компенсацию за съём арендного жилья.

Белгородские семьи получили почти полмиллиарда рублей компенсации за утраченное жильё
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Дом#Квартиры#Белгород#СВО#Обстрелы
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