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Posted 17 февраля, 12:34

Published 17 февраля, 12:34

Modified 17 февраля, 12:37

Updated 17 февраля, 12:37

БИК предлагает выгодные условия для покупки земельных участков под ИЖС

БИК предлагает выгодные условия для покупки земельных участков под ИЖС

17 февраля 2025, 12:34
Фото: БИК.
Сюжет
Недвижимость
Инвестиции в недвижимость считаются одним из самых надежных направлений для сохранения и преумножения капитала.

Стоимость жилья и земельных участков традиционно имеет тенденцию к росту, что защищает капитал от инфляции и экономической нестабильности. В Белгородской области приобретение земель под ИЖС пользуется популярностью, позволяя не только сохранить средства, но и сделать первый шаг к реализации мечты о собственном доме. Покупатели всё чаще видят в загородной недвижимости выгодную альтернативу городской квартире.

У жизни за городом есть ряд неоспоримых преимуществ, таких как:

— индивидуальное пространство для каждого члена семьи: обеспечьте своим близким уникальные зоны для отдыха, работы и творчества;

— экологически чистая среда и природные пейзажи: наслаждайтесь панорамными видами, которые ежедневно вдохновляют и заряжают энергией.

— гармония и покой вдали от городской суеты: ощутите умиротворение и плавный ритм жизни, снизив уровень стресса и улучшив качество жизни.

Специалисты БИК помогут вам выбрать и приобрести земельный участок по выгодным ценам, а также правильно оформить землю в собственность, с гарантией безопасности и прозрачности сделки.

В настоящее время участки можно приобрести в следующих районах и городских округах Белгородской области: Белгородский район, Валуйский ГО, Волоконовский район, Грайворонский ГО, Губкинский ГО, Корочанский район, Красногвардейский район, Прохоровский район, Ракитянский район, Чернянский район, Шебекинский ГО.

Выбрать и забронировать земельный участок можно на официальном портале Корпорации в разделе «Купить участок в БИК».

Для консультаций и дополнительной информации обращайтесь в отдел продаж БИК по адресу: г. Белгород, ул. Костюкова, 46 Б, либо по телефону 8 800 301 29 31 (доб. 1).

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БИК предлагает белгородцам коммерческие участки для бизнеса
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#ИЖС#Инвестиции#Недвижимость#Покупка#Белгород#Земельные участки#Жилищные условия#Загородная недвижимость
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