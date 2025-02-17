БИК предлагает выгодные условия для покупки земельных участков под ИЖС

Стоимость жилья и земельных участков традиционно имеет тенденцию к росту, что защищает капитал от инфляции и экономической нестабильности. В Белгородской области приобретение земель под ИЖС пользуется популярностью, позволяя не только сохранить средства, но и сделать первый шаг к реализации мечты о собственном доме. Покупатели всё чаще видят в загородной недвижимости выгодную альтернативу городской квартире.