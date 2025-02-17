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Posted 17 февраля, 06:29

Published 17 февраля, 06:29

Modified 17 февраля, 06:32

Updated 17 февраля, 06:32

Белгородцы имитировали атаку беспилотника на автомобиль для получения выплат

Белгородцы имитировали атаку беспилотника на автомобиль для получения выплат

17 февраля 2025, 06:29
Сюжет
Приграничье
Ситуация произошла в Волоконовском районе. Предположительно, белгородцы были в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщил Вячеслав Гладков, во время рабочей поездки работники управление региональной безопасности увидели в Волоконовском районе загоревшийся автомобиль. Они подъехали к нему, чтобы оказать помощь. Увидели троих нетрезвых людей. Затем увидели ещё одного бегущего нетрезвого человека с устройством в руках.

Как уточнил губернатор, устройство напоминало беспилотник. Затем мужчину бросил его в сторону горевшего автомобиля.

Вся информация, которая есть, говорит о том, что есть признаки сожжения автомобиля с целью получения компенсации за счёт восстановления с обоснованием атаки со стороны ВСУ, чего по факту не было. Случай крайне вопиющий. Мы стараемся максимально отзываться на беды людей, которые страдают в приграничье.
Вячеслав Гладков

Глава региона напомнил, что только 16 февраля четыре человека погибли, а три человека получили ранения после атак ВСУ.

Те люди, которые пытаются нажиться, они есть. Замалчивать ситуацию мы не будем. Всё зафиксировано, отдаём в правоохранительные органы. Нужно сообщить, где работают эти люди, с каким уровнем гражданской ответственности и предпринять меры в рамках действующего законодательства.
Вячеслав Гладков
После обстрела белгородцы в одном из населённых пунктов остались без света и воды
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Автомобиль#Безопасность#Компенсация#Белгород#Приграничье
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