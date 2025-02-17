Белгородцы имитировали атаку беспилотника на автомобиль для получения выплат

Как сообщил Вячеслав Гладков, во время рабочей поездки работники управление региональной безопасности увидели в Волоконовском районе загоревшийся автомобиль. Они подъехали к нему, чтобы оказать помощь. Увидели троих нетрезвых людей. Затем увидели ещё одного бегущего нетрезвого человека с устройством в руках.