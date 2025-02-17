Белгородцы имитировали атаку беспилотника на автомобиль для получения выплат

Posted 17 февраля, 06:29
Published 17 февраля, 06:29
Modified 17 февраля, 06:32
Updated 17 февраля, 06:32
Как сообщил Вячеслав Гладков, во время рабочей поездки работники управление региональной безопасности увидели в Волоконовском районе загоревшийся автомобиль. Они подъехали к нему, чтобы оказать помощь. Увидели троих нетрезвых людей. Затем увидели ещё одного бегущего нетрезвого человека с устройством в руках.
Как уточнил губернатор, устройство напоминало беспилотник. Затем мужчину бросил его в сторону горевшего автомобиля.
Вся информация, которая есть, говорит о том, что есть признаки сожжения автомобиля с целью получения компенсации за счёт восстановления с обоснованием атаки со стороны ВСУ, чего по факту не было. Случай крайне вопиющий. Мы стараемся максимально отзываться на беды людей, которые страдают в приграничье.
Вячеслав Гладков
Глава региона напомнил, что только 16 февраля четыре человека погибли, а три человека получили ранения после атак ВСУ.
Те люди, которые пытаются нажиться, они есть. Замалчивать ситуацию мы не будем. Всё зафиксировано, отдаём в правоохранительные органы. Нужно сообщить, где работают эти люди, с каким уровнем гражданской ответственности и предпринять меры в рамках действующего законодательства.
Вячеслав Гладков