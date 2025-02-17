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Posted 17 февраля, 12:02

Published 17 февраля, 12:02

Modified 17 февраля, 12:04

Updated 17 февраля, 12:04

Сотрудник отделения УМВД России

Белгородские отделы УМВД сменили названия: почему и зачем, отвечает управление

17 февраля 2025, 12:02
Фото: 1MI. Сотрудник отделения УМВД России

УМВД по Белгородской области ответило Бел.Ру о причине переименования отделений

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Новости Белгорода
Некоторые отделения регионального УМВД сменили названия. К примеру, ОМВД «Яковлевский» или ОМВД «Губкинский». Редакция Бел.Ру узнала подробности в управлении.

В УМВД по Белгородской области сообщили, что таков приказ от 18 декабря МВД России. Как заявили далее, сделано это было «в целях приведения схем размещения территориальных органов МВД России в соответствие преобразованиям» и внесения корректировки в соответствующем распоряжении, а также для соответствия схемам расположения территориальных органов.

В итоге изменения коснулись шести отделений, написано в ответе. На данный момент это касается уже восьми — Яковлевского, Алексеевского, Шебекинского, Губкинского, Новооскольского, Грайворонского, Старооскольского и Валуйского округов.

Какие отделения в Белгородской области также могут переименовать, по словам регионального управления, неизвестно.

А где-то в регионе от переименований отказались. Только это касается улиц и станций. Как заявил Гладков жителям одного из населённых пунктов Красногвардейского района, он уже повторял, что заниматься этим не будет, т. к. считает, что это требует много времени и затрат.

Собираются ли в Белгородской области переименовывать улицы и станции?
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