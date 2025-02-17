Белгородские отделы УМВД сменили названия: почему и зачем, отвечает управление

Posted 17 февраля, 12:02
Published 17 февраля, 12:02
Modified 17 февраля, 12:04
Updated 17 февраля, 12:04
В УМВД по Белгородской области сообщили, что таков приказ от 18 декабря МВД России. Как заявили далее, сделано это было «в целях приведения схем размещения территориальных органов МВД России в соответствие преобразованиям» и внесения корректировки в соответствующем распоряжении, а также для соответствия схемам расположения территориальных органов.
В итоге изменения коснулись шести отделений, написано в ответе. На данный момент это касается уже восьми — Яковлевского, Алексеевского, Шебекинского, Губкинского, Новооскольского, Грайворонского, Старооскольского и Валуйского округов.
Какие отделения в Белгородской области также могут переименовать, по словам регионального управления, неизвестно.
А где-то в регионе от переименований отказались. Только это касается улиц и станций. Как заявил Гладков жителям одного из населённых пунктов Красногвардейского района, он уже повторял, что заниматься этим не будет, т. к. считает, что это требует много времени и затрат.