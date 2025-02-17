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Posted 17 февраля, 17:33

Published 17 февраля, 17:33

Modified 17 февраля, 17:33

Updated 17 февраля, 17:33

Белгородец убил гостя

Белгородец убил знакомого из-за того, что тот громко пел

17 февраля 2025, 17:33
Фото: 1MI. Белгородец убил гостя
Сюжет
Убийство
Мужчина задушил гостя во время конфликта, произошедшего в квартире в Строителе.

Убийство произошло в Строителе в ноябре 2024 года. По версии следствия, в квартире выпивали двое мужчин и мать одного из них. Когда один из гостей начал громко петь, хозяин квартиры попросил его уйти.

В ответ завязался конфликт, который перерос в драку. В ходе потасовки хозяин квартиры избил гостя, а затем задушил его на глазах у матери.

Мужчине предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ (убийство), он арестован. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее в Старом Осколе мужчина поссорился с коллегой, а затем убил. После этого преступник спрятал тело и подбросил украденный документ. Уголовное дело направлено в суд.

Белгородцы стали меньше убивать и насиловать
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#Анна Селищева#Белгородская область#Происшествия#Убийство#Строитель#Криминал#Пение#Белгород
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