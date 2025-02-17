Белгородец убил знакомого из-за того, что тот громко пел

Posted 17 февраля, 17:33
Published 17 февраля, 17:33
Modified 17 февраля, 17:33
Updated 17 февраля, 17:33
Убийство произошло в Строителе в ноябре 2024 года. По версии следствия, в квартире выпивали двое мужчин и мать одного из них. Когда один из гостей начал громко петь, хозяин квартиры попросил его уйти.
В ответ завязался конфликт, который перерос в драку. В ходе потасовки хозяин квартиры избил гостя, а затем задушил его на глазах у матери.
Мужчине предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ (убийство), он арестован. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Ранее в Старом Осколе мужчина поссорился с коллегой, а затем убил. После этого преступник спрятал тело и подбросил украденный документ. Уголовное дело направлено в суд.