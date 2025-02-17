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Posted 17 февраля, 10:07

Published 17 февраля, 10:07

Modified 17 февраля, 10:09

Updated 17 февраля, 10:09

Митрополит Иоанн пояснил молодёжи, когда батюшка-блогер зло, а когда добро

Батюшкам пора снимать короткие видео: белгородский митрополит рассказал о вере в Сети

17 февраля 2025, 10:07
Фото: 1MI.

Митрополит Иоанн пояснил молодёжи, когда батюшка-блогер зло, а когда добро

Сюжет
Новости Белгорода
В областном центре прошла встреча митрополита Иоанна с учащимися вузов и ссузов. Начали встречу с видеоролика батюшки-блогера.

Батюшка-блогер — добро или зло? Об этом поговорили на встрече с митрополитом Белгородским и Старооскольским Иоанном в часть Дня православной молодёжи. Одной из главных тем встречи назвали священников, которые ведут свои блоги в социальных сетях.

По мнению митриполита главное в этом то, какие цели преследует такой блогер. Хочет он простым языком рассказать о Боге — то это как раз миссия благая, а если он хочет популярности, чтобы затмить Бога, то это уже грех, считает Иоанн.

Для молодого человека интернет, блоги, соцпространство — это неотъемлемая часть жизни, часть быта, поэтому такие батюшки-блогеры могут заинтересовать молодёжь для дальнейшего изучения религии.

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#Алёна Мальцева#Видео#Общество#Религия#Новости Белгорода#День православной молодёжи
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