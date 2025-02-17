Батюшкам пора снимать короткие видео: белгородский митрополит рассказал о вере в Сети

Posted 17 февраля, 10:07
Published 17 февраля, 10:07
Modified 17 февраля, 10:09
Updated 17 февраля, 10:09
Батюшка-блогер — добро или зло? Об этом поговорили на встрече с митрополитом Белгородским и Старооскольским Иоанном в часть Дня православной молодёжи. Одной из главных тем встречи назвали священников, которые ведут свои блоги в социальных сетях.
По мнению митриполита главное в этом то, какие цели преследует такой блогер. Хочет он простым языком рассказать о Боге — то это как раз миссия благая, а если он хочет популярности, чтобы затмить Бога, то это уже грех, считает Иоанн.
Для молодого человека интернет, блоги, соцпространство — это неотъемлемая часть жизни, часть быта, поэтому такие батюшки-блогеры могут заинтересовать молодёжь для дальнейшего изучения религии.