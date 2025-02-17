А как же праздник? В этом году День защитника Отечества не подарит ещё один выходной

Posted 17 февраля, 06:30
Published 17 февраля, 06:30
Modified 17 февраля, 06:32
Updated 17 февраля, 06:32
Уже в конце этой недели россияне будут отмечать 23 февраля. Однако из-за того, что дата выпала на воскресенье, дополнительного выходного у работающих людей не будет, и трудовая неделя пройдёт в привычном режиме.
Сокращённого рабочего дня тоже не стоит ожидать, поскольку таким он может быть только в том случае, если сразу после него идёт праздничный день.
Похожая ситуация сложится и с 8 марта: дополнительного выходного в Международный женский день, выпавшего на субботу, не будет, однако в пятницу получится поработать на час меньше.
Добавим, что ранее редакция Бел.Ру писала, выгодно ли брать в феврале отпуск, что можно подарить своим близким мужчинам, а также сколько всего выходных дней получится в текущем году.