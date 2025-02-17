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Posted 17 февраля, 06:30

Published 17 февраля, 06:30

Modified 17 февраля, 06:32

Updated 17 февраля, 06:32

Длинные выходные наступят нескоро

А как же праздник? В этом году День защитника Отечества не подарит ещё один выходной

17 февраля 2025, 06:30
Фото: 1MI. Длинные выходные наступят нескоро

Белгородцам не стоит ожидать сокращённой рабочей недели в честь 23 февраля

Сюжет
Праздник
Уже на этой неделе жители страны отметят День защитника Отечества. Но будет ли праздник выходным и придётся ли работать меньше пяти дней?

Уже в конце этой недели россияне будут отмечать 23 февраля. Однако из-за того, что дата выпала на воскресенье, дополнительного выходного у работающих людей не будет, и трудовая неделя пройдёт в привычном режиме.

Сокращённого рабочего дня тоже не стоит ожидать, поскольку таким он может быть только в том случае, если сразу после него идёт праздничный день.

Похожая ситуация сложится и с 8 марта: дополнительного выходного в Международный женский день, выпавшего на субботу, не будет, однако в пятницу получится поработать на час меньше.

Добавим, что ранее редакция Бел.Ру писала, выгодно ли брать в феврале отпуск, что можно подарить своим близким мужчинам, а также сколько всего выходных дней получится в текущем году.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Праздник#Рабочая неделя#Россия#23 февраля#День защитника Отечества#Белгород#Сокращённый рабочий день
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