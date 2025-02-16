В труду и в быту: работников белгородских предприятий обучат доврачебной помощи

Posted 16 февраля, 07:42
Published 16 февраля, 07:42
Modified 16 февраля, 07:44
Updated 16 февраля, 07:44
С новой недели в Белгородской области вновь стартуют курсы по оказанию доврачебной помощи.
Записаться на занятия могут любые желающие: для этого достаточно прийти в ближайшее медициснкое учреждение и сообщить в регистратуре о своём желании. Также могут поступить и руководители предприятий, которые хотят обучить подобному навыку своих сотрудников.
За всё время в регионе прошло уже 14 тысяч занятий. В них приняли участие около 150 тысяч белгородцев.
Добавим, что только в минувшем году обучение по оказанию доврачебной помощи прошли 130 тысяч человек. В этом году власти хотят увеличить эту цифру.
В ходе обучения ученикам рассказывают о том, как правильно перемещать раненого, как останавливать кровотечение без медицинского инвентаря, какие бывают повязки и как закрепить пациента в боковом положении. Работников предприятия обещают научить первой помощи не только в рамках трудового дня, но и в быту.