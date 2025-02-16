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Posted 16 февраля, 07:42

Published 16 февраля, 07:42

Modified 16 февраля, 07:44

Updated 16 февраля, 07:44

Белгородцев приглашают на возобновляемые курсы по оказанию доврачебной помощи

В труду и в быту: работников белгородских предприятий обучат доврачебной помощи

16 февраля 2025, 07:42
Фото: 1MI.

Белгородцев приглашают на возобновляемые курсы по оказанию доврачебной помощи

Белгородцы вновь могут получить навык оказания доврачебной помощи. Курсы стартуют уже с понедельника, 17 числа, заявил губернатор.

С новой недели в Белгородской области вновь стартуют курсы по оказанию доврачебной помощи.

Записаться на занятия могут любые желающие: для этого достаточно прийти в ближайшее медициснкое учреждение и сообщить в регистратуре о своём желании. Также могут поступить и руководители предприятий, которые хотят обучить подобному навыку своих сотрудников.

За всё время в регионе прошло уже 14 тысяч занятий. В них приняли участие около 150 тысяч белгородцев.

Добавим, что только в минувшем году обучение по оказанию доврачебной помощи прошли 130 тысяч человек. В этом году власти хотят увеличить эту цифру.

В ходе обучения ученикам рассказывают о том, как правильно перемещать раненого, как останавливать кровотечение без медицинского инвентаря, какие бывают повязки и как закрепить пациента в боковом положении. Работников предприятия обещают научить первой помощи не только в рамках трудового дня, но и в быту.

Сколько белгородцев прошли курсы доврачебной помощи с начала года?
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#Александра Склярова#Белгородская область#Учения#Белгород#Вячеслав Гладков
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