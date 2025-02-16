В труду и в быту: работников белгородских предприятий обучат доврачебной помощи

В ходе обучения ученикам рассказывают о том, как правильно перемещать раненого, как останавливать кровотечение без медицинского инвентаря, какие бывают повязки и как закрепить пациента в боковом положении. Работников предприятия обещают научить первой помощи не только в рамках трудового дня, но и в быту.