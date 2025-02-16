Совпадение? Второй за сутки пассажирский автобус попал в ДТП под Белгородом

Однако позже оказалось, что это не единственная подобная авария за день. В Чернянском районе примерно в 15:10 столкнулись грузовик МАN и автобус ПАЗ. Предполагается, что водитель маршрута не предоставил преимущество грузовому транспорту, который ехал по главной дороге.