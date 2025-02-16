Совпадение? Второй за сутки пассажирский автобус попал в ДТП под Белгородом

Posted 16 февраля, 06:36
Published 16 февраля, 06:36
Modified 16 февраля, 06:38
Updated 16 февраля, 06:38
Вчера, 15 февраля, под Белгородом произошла авария с участием пассажирского автобуса. В результате этого инцидента травмы получили два человека: 17-летняя девушка и мужчина.
Однако позже оказалось, что это не единственная подобная авария за день. В Чернянском районе примерно в 15:10 столкнулись грузовик МАN и автобус ПАЗ. Предполагается, что водитель маршрута не предоставил преимущество грузовому транспорту, который ехал по главной дороге.
Из-за случившегося ранения получили водитель автобуса, мужчина и женщина. Всего в транспорте ехали шесть пассажиров.
Правоохранители продолжают выяснять все подробности произошедшего.