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Posted 16 февраля, 06:36

Published 16 февраля, 06:36

Modified 16 февраля, 06:38

Updated 16 февраля, 06:38

Авария в Чернянском районе

Совпадение? Второй за сутки пассажирский автобус попал в ДТП под Белгородом

16 февраля 2025, 06:36
Фото: пресс-служба УМВД региона. Авария в Чернянском районе

За день под Белгородом случилось сразу две аварии с автобусами, есть раненые

Сюжет
ДТП
Первое ДТП произошло в Ровеньском районе, второе — в Чернянском. В обоих случаях пострадали пассажиры. Подробности сообщили в Госавтоинспекции региона.

Вчера, 15 февраля, под Белгородом произошла авария с участием пассажирского автобуса. В результате этого инцидента травмы получили два человека: 17-летняя девушка и мужчина.

Однако позже оказалось, что это не единственная подобная авария за день. В Чернянском районе примерно в 15:10 столкнулись грузовик МАN и автобус ПАЗ. Предполагается, что водитель маршрута не предоставил преимущество грузовому транспорту, который ехал по главной дороге.

Из-за случившегося ранения получили водитель автобуса, мужчина и женщина. Всего в транспорте ехали шесть пассажиров.

Правоохранители продолжают выяснять все подробности произошедшего.

Видео: пресс-служба УМВД региона. Авария в Чернянском районе
Два пассажира маршрутного автобуса пострадали в ДТП в Белгородской области
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#Александра Склярова#Видео#Белгородская область#ДТП#Чернянский район#Белгород#Пассажирский автобус
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