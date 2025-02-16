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Posted 16 февраля, 14:33

Published 16 февраля, 14:33

Modified 16 февраля, 14:33

Updated 16 февраля, 14:33

Белгородцев предупредили об аномальном похолодании

Снова снег и аномальный холод? Белгородцам рассказали о погоде на неделю

16 февраля 2025, 14:33
Фото: 1MI.

Белгородцев предупредили об аномальном похолодании

Сюжет
Погода
Вплоть до среды, 19 числа, в приграничном регионе сохранится аномальный холод. Об изменениях белгородцам сообщили в пресс-службе МЧС.

С воскресенья по среду, с 16 по 19 числа, в регионе сохранится аномальный холод. Средняя температура воздуха не поднимется выше -14…-11 °C. При этом столбик термометра в норме по региону должен находиться в пределах -8…-7 °C.

Согласно прогнозу метеорологов Гидрометцентра РФ, в дневное время вплоть до 22 февраля температура остановится на -8…-5 °C, а в ночное время суток опустится до -14…-18 °C.

Снег ожидается во все дни, кроме вторника и среды, — тогда белгородцам обещают облачную, но с прояснениями погоду.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Погода#Белгород
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