Снова снег и аномальный холод? Белгородцам рассказали о погоде на неделю

Posted 16 февраля, 14:33
Published 16 февраля, 14:33
Modified 16 февраля, 14:33
Updated 16 февраля, 14:33
С воскресенья по среду, с 16 по 19 числа, в регионе сохранится аномальный холод. Средняя температура воздуха не поднимется выше -14…-11 °C. При этом столбик термометра в норме по региону должен находиться в пределах -8…-7 °C.
Согласно прогнозу метеорологов Гидрометцентра РФ, в дневное время вплоть до 22 февраля температура остановится на -8…-5 °C, а в ночное время суток опустится до -14…-18 °C.
Снег ожидается во все дни, кроме вторника и среды, — тогда белгородцам обещают облачную, но с прояснениями погоду.