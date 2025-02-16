Работник сельхозпредприятия пострадал под Белгородом из-за удара ВСУ

Posted 16 февраля, 14:09
Published 16 февраля, 14:09
Modified 16 февраля, 14:11
Updated 16 февраля, 14:11
На этот раз ВСУ ударили дронами по сельхозпредприятию в Репяховке Краснояружского района. Белгородца с осколочными ранениями увезли в горбольницу № 2 Белгорода. В том же поселении повреждения получил грузовик.
Также ВСУ снова обстреляли населённые пункты Валуйского округа. В Уразове повреждён жилой дом, гараж, трактор, МКД и легковушка. В Валуйках ущерб причинён трём машинам и одному домовладению.
В хуторе Церковный Белгородского района дрон атаковал администрацию сельхозпредприятия.
Добавим, что этот мужчина не первый раненый за сутки. Из-за дронов ВСУ погибла одна женщина, а вторая жительница и один мужчина пострадали.