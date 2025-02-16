bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 февраля, 14:09

Published 16 февраля, 14:09

Modified 16 февраля, 14:11

Updated 16 февраля, 14:11

Последствия удара ВСУ

Работник сельхозпредприятия пострадал под Белгородом из-за удара ВСУ

16 февраля 2025, 14:09
Фото: страница Вячеслава Гладкова. Последствия удара ВСУ
Сюжет
Обстрел
Мужчину госпитализировали. Всего разрушения зафиксировали в трёх муниципалитетах, сообщил Гладков.

На этот раз ВСУ ударили дронами по сельхозпредприятию в Репяховке Краснояружского района. Белгородца с осколочными ранениями увезли в горбольницу № 2 Белгорода. В том же поселении повреждения получил грузовик.

Также ВСУ снова обстреляли населённые пункты Валуйского округа. В Уразове повреждён жилой дом, гараж, трактор, МКД и легковушка. В Валуйках ущерб причинён трём машинам и одному домовладению.

В хуторе Церковный Белгородского района дрон атаковал администрацию сельхозпредприятия.

Добавим, что этот мужчина не первый раненый за сутки. Из-за дронов ВСУ погибла одна женщина, а вторая жительница и один мужчина пострадали.

У того же села, где от удара ВСУ погибла белгородка, ранения получил мужчина
Узнать подробнее
Читайте также:
Одна белгородка скончалась из-за атаки ВСУ. Ещё одну женщину госпитализировалиПочти 30 белгородских поселений пытались атаковать ВСУ. Что известно?Грузовик и два дома белгородцев попали под удар ВСУ минувшей ночью
#Александра Склярова#Белгородская область#Пострадавшие#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика