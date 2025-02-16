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Posted 16 февраля, 17:22

Published 16 февраля, 17:22

Modified 16 февраля, 17:24

Updated 16 февраля, 17:24

Пять районов попали под удар — везде есть разрушения

После обстрела белгородцы в одном из населённых пунктов остались без света и воды

16 февраля 2025, 17:22
Фото: 1MI. Пять районов попали под удар — везде есть разрушения

ВСУ атаковали пять районов в Белгородской области, есть разрушения

Сюжет
Обстрел
Под удар попали в том числе те районы, в которых сегодня погибли и пострадали мирные жители. Что известно о разрушениях?

Краснояружский район, где сегодня погибли трое мирных жителей, вновь оказался под ударом ВСУ. В этот раз под обстрел попало Теребрено. Повреждены линия электропередачи и водонапорная башня, из-за чего жители временно остаются без света и воды. Кроме того, под удар попали два частных дома.

Ещё два частных дома повреждено в шебекинском Муроме. Причина — атаки беспилотников. Там же под удар попал инфраструктурный объект связи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Шебекинском округе атакам подверглась и Новая Таволжанка. После прилёта повреждены здание соцобъекта и надворная постройка.

Частный дом пострадал в Черемошном в Белгородском районе — пробита кровля после удара БПЛА. Дрон взорвался в Байцурах в Борисовском районе — произошло это на территории неработающей организации. Посечены ворота и фасад.

На Валуйский округ, где сегодня тоже погибли и пострадали мирные жители, продолжаются атаки. Из-за налёта БПЛА в Уразово и Шелаево повреждено по одному грузовику.

Предварительно, обошлось без пострадавших мирных жителей.

Дрон ВСУ ударил по авто в Белгородской области — погибли три человека
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