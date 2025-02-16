После обстрела белгородцы в одном из населённых пунктов остались без света и воды

Краснояружский район, где сегодня погибли трое мирных жителей, вновь оказался под ударом ВСУ. В этот раз под обстрел попало Теребрено. Повреждены линия электропередачи и водонапорная башня, из-за чего жители временно остаются без света и воды. Кроме того, под удар попали два частных дома.