После обстрела белгородцы в одном из населённых пунктов остались без света и воды

Posted 16 февраля, 17:22
Published 16 февраля, 17:22
Modified 16 февраля, 17:24
Updated 16 февраля, 17:24
Краснояружский район, где сегодня погибли трое мирных жителей, вновь оказался под ударом ВСУ. В этот раз под обстрел попало Теребрено. Повреждены линия электропередачи и водонапорная башня, из-за чего жители временно остаются без света и воды. Кроме того, под удар попали два частных дома.
Ещё два частных дома повреждено в шебекинском Муроме. Причина — атаки беспилотников. Там же под удар попал инфраструктурный объект связи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В Шебекинском округе атакам подверглась и Новая Таволжанка. После прилёта повреждены здание соцобъекта и надворная постройка.
Частный дом пострадал в Черемошном в Белгородском районе — пробита кровля после удара БПЛА. Дрон взорвался в Байцурах в Борисовском районе — произошло это на территории неработающей организации. Посечены ворота и фасад.
На Валуйский округ, где сегодня тоже погибли и пострадали мирные жители, продолжаются атаки. Из-за налёта БПЛА в Уразово и Шелаево повреждено по одному грузовику.
Предварительно, обошлось без пострадавших мирных жителей.