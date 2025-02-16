Пока в приграничье хотят усилить защиту, четыре белгородца стали жертвами атак ВСУ

Posted 16 февраля, 15:30
Published 16 февраля, 15:30
Modified 16 февраля, 15:30
Updated 16 февраля, 15:30
Ещё глубокой ночью в Белгородской области раздались звуки взрывов: разрушения заметили в Грайвороне. Там из-за ударов БПЛА оказались повреждены грузовик, два жилых дома и газопровод.
Ещё чуть позже трагедия случилась на трассе в Валуйском округе. Между Двулучным и Уразово под удар дрона попала легковушка. Внутри находились две женщины, одна из которых скончалась до приезда медиков. Вторую белгородку госпитализировали.
Спустя пару часов Вячеслав Гладков сообщил о ещё одном пострадавшем: им оказался мужчина, который ехал в автомобиле в селе Двулучное. Ему госпитализация не потребовалась.
Ближе к вечеру ранения получил работник сельхозпредприятия в Краснояружском районе. Ещё в трёх муниципалитетах обнаружили разрушения.
Сегодня Гладков посетил Валуйский округ, где на встрече с отрядами «Барс-Белгород», «Орлан» и самообороной Шебекинского округа обсудил вопросы защиты населения.
По его информации, в муниципалитете усилят меры безопасности, но конкретных деталей пока не сообщил.
Известно только о том, что в округе появятся ещё 20 укрытий. Точные места их расположения не уточнили.
В Белгороде после уборки дорог машины и дома жителей оказались забрызганы грязным снегом. По словам жительницы, произошло это из-за того, что коммунальщики слишком быстро проехали по своему маршруту.
Градоначальник Валентин Демидов извинился и пообещал, что этого больше не повторится.
Жители предположили, что такая спешка БГБ связана с внеплановым визитом Гладкова.