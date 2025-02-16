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Posted 16 февраля, 15:30

Published 16 февраля, 15:30

Modified 16 февраля, 15:30

Updated 16 февраля, 15:30

Пока в приграничье хотят усилить защиту, четыре белгородца стали жертвами атак ВСУ

Пока в приграничье хотят усилить защиту, четыре белгородца стали жертвами атак ВСУ

16 февраля 2025, 15:30
Фото: Изображение Midjourney.
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Итоги дня
Сегодня, 16 числа, белгородцы обсуждали новых жертв ВСУ, усиление защиты жителей Валуйского округа и быструю, но неправильную чистку дорог в областном центре.

Новые жертвы ВСУ

Ещё глубокой ночью в Белгородской области раздались звуки взрывов: разрушения заметили в Грайвороне. Там из-за ударов БПЛА оказались повреждены грузовик, два жилых дома и газопровод.

Ещё чуть позже трагедия случилась на трассе в Валуйском округе. Между Двулучным и Уразово под удар дрона попала легковушка. Внутри находились две женщины, одна из которых скончалась до приезда медиков. Вторую белгородку госпитализировали.

Спустя пару часов Вячеслав Гладков сообщил о ещё одном пострадавшем: им оказался мужчина, который ехал в автомобиле в селе Двулучное. Ему госпитализация не потребовалась.

Ближе к вечеру ранения получил работник сельхозпредприятия в Краснояружском районе. Ещё в трёх муниципалитетах обнаружили разрушения.

У того же села, где от удара ВСУ погибла белгородка, ранения получил мужчина
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Станет безопаснее?

Сегодня Гладков посетил Валуйский округ, где на встрече с отрядами «Барс-Белгород», «Орлан» и самообороной Шебекинского округа обсудил вопросы защиты населения.

По его информации, в муниципалитете усилят меры безопасности, но конкретных деталей пока не сообщил.

Известно только о том, что в округе появятся ещё 20 укрытий. Точные места их расположения не уточнили.

Под Белгородом усилят защиту населения. Где именно?
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Уборка была, но вопросы остались

В Белгороде после уборки дорог машины и дома жителей оказались забрызганы грязным снегом. По словам жительницы, произошло это из-за того, что коммунальщики слишком быстро проехали по своему маршруту.

Градоначальник Валентин Демидов извинился и пообещал, что этого больше не повторится.

Жители предположили, что такая спешка БГБ связана с внеплановым визитом Гладкова.

Дороги почистили, а машины — забрызгали: белгородцы — о сомнительной уборке снега
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