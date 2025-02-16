Под Белгородом усилят защиту населения. Где именно?

Posted 16 февраля, 10:55
Published 16 февраля, 10:55
Modified 16 февраля, 10:57
Updated 16 февраля, 10:57
Глава приграничного региона Вячеслав Гладков посетил Валуйский округ, где вместе с отрядами «Барс-Белгород», «Орлан» и самообороной Шебекинского округа обсудил защиту населения.
По его словам, в муниципалитете усилят эти меры. Однако, как именно, неизвестно.
Жителям сообщили, что в округе установят дополнительные 20 укрытий, но по каким адресам их разместят, пока не говорили.
Добавим, что сегодня вследствие удара по легковушке скончалась одна женщина. Ещё одна жительница, которая тоже ехала в повреждённом авто, была госпитализирована.