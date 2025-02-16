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Posted 16 февраля, 10:55

Published 16 февраля, 10:55

Modified 16 февраля, 10:57

Updated 16 февраля, 10:57

Фото со встречи с бойцами батальонов

Под Белгородом усилят защиту населения. Где именно?

16 февраля 2025, 10:55
Фото: страница Вячеслава Гладкова. Фото со встречи с бойцами батальонов

В одном белгородском муниципалитете решили усилить защиту населения

Ещё в одном муниципалитете региона решили усилить меры по защите белгородцев. О каком округе идёт речь, сообщил Гладков.

Глава приграничного региона Вячеслав Гладков посетил Валуйский округ, где вместе с отрядами «Барс-Белгород», «Орлан» и самообороной Шебекинского округа обсудил защиту населения.

По его словам, в муниципалитете усилят эти меры. Однако, как именно, неизвестно.

Жителям сообщили, что в округе установят дополнительные 20 укрытий, но по каким адресам их разместят, пока не говорили.

Добавим, что сегодня вследствие удара по легковушке скончалась одна женщина. Ещё одна жительница, которая тоже ехала в повреждённом авто, была госпитализирована.

Одна белгородка скончалась из-за атаки ВСУ. Ещё одну женщину госпитализировали
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#Александра Склярова#Белгородская область#Защита#Белгород#Вячеслав Гладков#Валуйский горокруг#Атака ВСУ#Модульные укрытия
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