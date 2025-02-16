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Posted 16 февраля, 08:03

Published 16 февраля, 08:03

Modified 16 февраля, 08:11

Updated 16 февраля, 08:11

Три белгородца погибли ночью при пожаре в частном доме

Под Белгородом скончались трое мужчин, но не из-за обстрела?

16 февраля 2025, 08:03
Фото: 1MI.

Три белгородца погибли ночью при пожаре в частном доме

Сюжет
Пожар
Возгорание случилось в домовладении минувшей ночью. Предварительные причины уже выяснили, отметили в пресс-службе МЧС региона.

Как отметили в пресс-службе министерства, огонь захватил площадь в 56 квадратных метров домовладения по улице Карьерной в Шебекино. На место приехали спасатели, однако после ликвидации пожара они обнаружили тела трёх человек.

По известной информации, в пожаре скончались трое мужчин: 55, 53 и 36 лет.

Причина случившегося, предварительно, в неправильном устройстве и неисправности отопительных печей и дымоходов.

Напомним, что около пяти дней назад в Корочанском районе также случился пожар со смертельным исходом. В Хрящевом вспыхнула летняя кухня, в которой погиб 67-летний житель.

В начале февраля в пожаре также скончались два ребёнка — одного и трёх лет. Из-за случившегося возбудили уголовное дело.

Ещё в январе пожар возник в Старооскольском зоопарке. Тогда погибли пять зебр, ещё одной удалось спастись. Выяснилось, что там не соблюдались требования пожарной безопасности. В отношении виновных уже составили протоколы и внесли им представления.

В Старооскольском зоопарке, где погибли зебры, проводка шла по горючему основанию
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#Александра Склярова#Белгородская область#Пожар#Шебекино#Погибшие#Белгород#Вячеслав Гладков#Шебекинский горокруг
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