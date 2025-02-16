Под Белгородом скончались трое мужчин, но не из-за обстрела?

Posted 16 февраля, 08:03
Published 16 февраля, 08:03
Modified 16 февраля, 08:11
Updated 16 февраля, 08:11
Как отметили в пресс-службе министерства, огонь захватил площадь в 56 квадратных метров домовладения по улице Карьерной в Шебекино. На место приехали спасатели, однако после ликвидации пожара они обнаружили тела трёх человек.
По известной информации, в пожаре скончались трое мужчин: 55, 53 и 36 лет.
Причина случившегося, предварительно, в неправильном устройстве и неисправности отопительных печей и дымоходов.
Напомним, что около пяти дней назад в Корочанском районе также случился пожар со смертельным исходом. В Хрящевом вспыхнула летняя кухня, в которой погиб 67-летний житель.
В начале февраля в пожаре также скончались два ребёнка — одного и трёх лет. Из-за случившегося возбудили уголовное дело.
Ещё в январе пожар возник в Старооскольском зоопарке. Тогда погибли пять зебр, ещё одной удалось спастись. Выяснилось, что там не соблюдались требования пожарной безопасности. В отношении виновных уже составили протоколы и внесли им представления.