Почти 30 белгородских поселений пытались атаковать ВСУ. Что известно?

В Борисовском районе ущерб обнаружили в МКД, авто и хозпостройке, в Валуйском округе — в четырёх транспортах, в Грайворонском — в пяти домовладениях, одной хозпостройке, сельхозпредприятии, газопроводе и двух авто, в Краснояружском районе — в жилом доме и машине, а в Шебекинском округе — в домовладении.