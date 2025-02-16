Почти 30 белгородских поселений пытались атаковать ВСУ. Что известно?

Posted 16 февраля, 09:12
Published 16 февраля, 09:12
Modified 16 февраля, 09:14
Updated 16 февраля, 09:14
Повреждения зафиксировали во всех муниципалитетах, кроме Белгородского района. Его пытались атаковать тремя боеприпасами и одним БПЛА, но каких-либо последствий на земле удалось избежать.
В Борисовском районе ущерб обнаружили в МКД, авто и хозпостройке, в Валуйском округе — в четырёх транспортах, в Грайворонском — в пяти домовладениях, одной хозпостройке, сельхозпредприятии, газопроводе и двух авто, в Краснояружском районе — в жилом доме и машине, а в Шебекинском округе — в домовладении.
Всего ВСУ били по приграничному региону примерно 81 раз.