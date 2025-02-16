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Posted 16 февраля, 09:12

Published 16 февраля, 09:12

Modified 16 февраля, 09:14

Updated 16 февраля, 09:14

ВСУ порядка 80 раз ударили по белгородским поселениям

Почти 30 белгородских поселений пытались атаковать ВСУ. Что известно?

16 февраля 2025, 09:12
Фото: Изображение Midjourney.

ВСУ порядка 80 раз ударили по белгородским поселениям

Сюжет
Обстрел
В шести районах Белгородской области зафиксировали разрушения вследствие ударов ВСУ. Детали случившегося рассказал Вячеслав Гладков.

Повреждения зафиксировали во всех муниципалитетах, кроме Белгородского района. Его пытались атаковать тремя боеприпасами и одним БПЛА, но каких-либо последствий на земле удалось избежать.

В Борисовском районе ущерб обнаружили в МКД, авто и хозпостройке, в Валуйском округе — в четырёх транспортах, в Грайворонском — в пяти домовладениях, одной хозпостройке, сельхозпредприятии, газопроводе и двух авто, в Краснояружском районе — в жилом доме и машине, а в Шебекинском округе — в домовладении.

Всего ВСУ били по приграничному региону примерно 81 раз.

Добавим, что в ночь на 16-е число в Грайвороне пострадали грузовик и два частных дома.

Грузовик и два дома белгородцев попали под удар ВСУ минувшей ночью
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