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Posted 16 февраля, 13:05

Published 16 февраля, 13:05

Modified 16 февраля, 13:07

Updated 16 февраля, 13:07

Кадр с матча

Отыгрались? «Львы» забрали победу у «Локомотива» и поднялись в турнирной таблице

16 февраля 2025, 13:05
Фото: группа ВК «Волейбольный клуб „Белогорье“». Кадр с матча

Последняя победа подняла «львов» на третье место в турнирной таблице

Сюжет
Волейбол
Белгородские волейболисты играли с «Локомотивом» в Новосибирске. О победе клуб сообщил на своём официальном сайте.

Белгородские волейболисты сыграли в Новосибирске с «Локомотивом». «Львам» удалось завершить игру победой: матч закончился со счётом 0:3 (19:25, 22:25, 22:25).

Больше всего очков «Белогорью» принёс её капитан — Павел Тетюхин. Он набрал 16 баллов. Также результативностью отличились Цзинъинь Чжан и Мохамед Аль Хачдади, заработавшие по 11 очков.

Благодаря победе над «Локомотивом», белгородцы смогли подняться вверх в турнирной таблице. Сейчас «львы» находятся на третьем месте.

Главный тренер белгородцев отметил, что они сыграли «практически без провалов». Напомним, что прошлый матч «Белогорье» проиграл.

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