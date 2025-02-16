Отыгрались? «Львы» забрали победу у «Локомотива» и поднялись в турнирной таблице

Posted 16 февраля, 13:05
Published 16 февраля, 13:05
Modified 16 февраля, 13:07
Updated 16 февраля, 13:07
Белгородские волейболисты сыграли в Новосибирске с «Локомотивом». «Львам» удалось завершить игру победой: матч закончился со счётом 0:3 (19:25, 22:25, 22:25).
Больше всего очков «Белогорью» принёс её капитан — Павел Тетюхин. Он набрал 16 баллов. Также результативностью отличились Цзинъинь Чжан и Мохамед Аль Хачдади, заработавшие по 11 очков.
Благодаря победе над «Локомотивом», белгородцы смогли подняться вверх в турнирной таблице. Сейчас «львы» находятся на третьем месте.
Главный тренер белгородцев отметил, что они сыграли «практически без провалов». Напомним, что прошлый матч «Белогорье» проиграл.