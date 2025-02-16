Одна белгородка скончалась из-за атаки ВСУ. Ещё одну женщину госпитализировали

Posted 16 февраля, 09:22
Published 16 февраля, 09:22
Modified 16 февраля, 09:24
Updated 16 февраля, 09:24
На трассе в Валуйском округе случилась трагедия: вражеский беспилотник нанёс прицельный удар по движущемуся легковому автомобилю. Внутри находились две женщины, одна из которых скончалась до приезда медиков.
Вторая жительница, которая в момент атаки управляла транспортом, получила баротравму и ушиб рук. Её госпитализировали в районную больницу муниципалитета.
Добавим, что вчерашний день в регионе прошёл без жертв, но с разрушениями. Однако в пятницу, 14 февраля, ранения получили два человека, ещё один — погиб.