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Posted 16 февраля, 09:22

Published 16 февраля, 09:22

Modified 16 февраля, 09:24

Updated 16 февраля, 09:24

Белгородка погибла после удара ВСУ по легковушке

Одна белгородка скончалась из-за атаки ВСУ. Ещё одну женщину госпитализировали

16 февраля 2025, 09:22
Фото: 1MI.

Белгородка погибла после удара ВСУ по легковушке

Сюжет
Обстрел
ВСУ ударили по легковушке, внутри которой находились две женщины. Одна из них скончалась, сообщил Гладков.

На трассе в Валуйском округе случилась трагедия: вражеский беспилотник нанёс прицельный удар по движущемуся легковому автомобилю. Внутри находились две женщины, одна из которых скончалась до приезда медиков.

Вторая жительница, которая в момент атаки управляла транспортом, получила баротравму и ушиб рук. Её госпитализировали в районную больницу муниципалитета.

Добавим, что вчерашний день в регионе прошёл без жертв, но с разрушениями. Однако в пятницу, 14 февраля, ранения получили два человека, ещё один — погиб.

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