У того же села, где от удара ВСУ погибла белгородка, ранения получил мужчина

Украинский дрон ударил по легковушке в селе Двулучное Валуйского округа. Эта атака стала второй за сутки: в первый раз у этого населённого пункта повреждения получил другой транспорт. Одна белгородка скончалась, а вторую женщину пришлось госпитализировать.