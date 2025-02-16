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Posted 16 февраля, 11:51

Published 16 февраля, 11:51

Modified 16 февраля, 13:10

Updated 16 февраля, 13:10

У того же села, где от удара ВСУ погибла белгородка, ранения получил мужчина

У того же села, где от удара ВСУ погибла белгородка, ранения получил мужчина

16 февраля 2025, 11:51
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Обстрел
ВСУ вновь атаковали Валуйский округ. В муниципалитете пострадал один человек, зафиксировали ряд разрушений, заявил губернатор.

Украинский дрон ударил по легковушке в селе Двулучное Валуйского округа. Эта атака стала второй за сутки: в первый раз у этого населённого пункта повреждения получил другой транспорт. Одна белгородка скончалась, а вторую женщину пришлось госпитализировать.

Одна белгородка скончалась из-за атаки ВСУ. Ещё одну женщину госпитализировали
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На этот раз пострадал мужчина, которому оказали медпомощь на месте. Дальнейшее лечение он будет получать на дому.

Также повреждения зафиксировали ещё в трёх сёлах муниципалитета. В Уразово удары БПЛА уничтожили три авто, а в селе Шведуновка повреждения получили кузов и стёкла грузовика.

В селе Колыхалино у частного дома сдетонировал дрон: ущерб получили хозпостройка и забор.

Почти 30 белгородских поселений пытались атаковать ВСУ. Что известно?
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#Александра Склярова#Белгородская область#Пострадавшие#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Валуйский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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