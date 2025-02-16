У того же села, где от удара ВСУ погибла белгородка, ранения получил мужчина

Posted 16 февраля, 11:51
Published 16 февраля, 11:51
Modified 16 февраля, 13:10
Updated 16 февраля, 13:10
Украинский дрон ударил по легковушке в селе Двулучное Валуйского округа. Эта атака стала второй за сутки: в первый раз у этого населённого пункта повреждения получил другой транспорт. Одна белгородка скончалась, а вторую женщину пришлось госпитализировать.
На этот раз пострадал мужчина, которому оказали медпомощь на месте. Дальнейшее лечение он будет получать на дому.
Также повреждения зафиксировали ещё в трёх сёлах муниципалитета. В Уразово удары БПЛА уничтожили три авто, а в селе Шведуновка повреждения получили кузов и стёкла грузовика.
В селе Колыхалино у частного дома сдетонировал дрон: ущерб получили хозпостройка и забор.